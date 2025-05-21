Диагноз стал неожиданностью для Байдена: бывший президент США отрицал, что скрывал рак
Киев • УНН
У Байдена диагностировали агрессивный рак простаты. Трамп-младший намекнул на сокрытие болезни, но представитель Байдена это отрицал, заявив, что о болезни стало известно недавно.
Бывший президент США Джо Байден, получивший диагноз - агрессивный рак простаты, отрицал, что скрывал болезнь. Его представитель отметил, что до пятницы, 16 мая, никому, включая Джо Байдена, не было известно о болезни.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.
Детали
В Белом доме подтвердили, что президент Джо Байден болеет агрессивной формой рака простаты. Это стало известно после серии медицинских обследований, которые были проведены из-за усиления проблем с мочеиспусканием.
На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен по поводу нового узла в простате после того, как у него усилились симптомы, связанные с мочеиспусканием
В Белом доме также добавили, что, несмотря на сложность диагноза, есть основания для оптимизма.
Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение
Самому же Байдену пришлось отрицать то, что он знал о болезни раньше.
До пятницы у президента Байдена никогда не было диагностировано рак простаты
Это первое подобное заявление от президента Байдена за все время его каденции. Его личный врач, Кевин О’Коннор, который всегда избегал публичности, пока остается сдержанным в комментариях. В феврале 2024 года в заявлении после обследования О’Коннор "не выявил никаких новых проблем".
Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медицинский осмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть пригодным к выполнению своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или компенсаций
Причиной для оправданий стало заявление Дональда Трампа-младшего, в котором он намекнул "на заговор". Трамп-младший распространил пост доктора Стивена Куэя о том, что рак простаты в целом легко диагностируется.
А метастазировать на кости он может за 5-7 лет вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи. Этим он намекнул на то, что или предыдущего американского президента окружали невежды, пока он болел, или в семье Байдена хорошо знали о раке, но не намеревались сообщить это широкой общественности.