Бывший президент США Джо Байден, получивший диагноз - агрессивный рак простаты, отрицал, что скрывал болезнь. Его представитель отметил, что до пятницы, 16 мая, никому, включая Джо Байдена, не было известно о болезни.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

В Белом доме подтвердили, что президент Джо Байден болеет агрессивной формой рака простаты. Это стало известно после серии медицинских обследований, которые были проведены из-за усиления проблем с мочеиспусканием.

На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен по поводу нового узла в простате после того, как у него усилились симптомы, связанные с мочеиспусканием - говорится в официальном заявлении, обнародованном в воскресенье.

В Белом доме также добавили, что, несмотря на сложность диагноза, есть основания для оптимизма.

Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение - подчеркнули там.

Самому же Байдену пришлось отрицать то, что он знал о болезни раньше.

До пятницы у президента Байдена никогда не было диагностировано рак простаты - настаивал представитель Байдена во вторник.

Это первое подобное заявление от президента Байдена за все время его каденции. Его личный врач, Кевин О’Коннор, который всегда избегал публичности, пока остается сдержанным в комментариях. В феврале 2024 года в заявлении после обследования О’Коннор "не выявил никаких новых проблем".

Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медицинский осмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть пригодным к выполнению своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или компенсаций - написал врач.

Причиной для оправданий стало заявление Дональда Трампа-младшего, в котором он намекнул "на заговор". Трамп-младший распространил пост доктора Стивена Куэя о том, что рак простаты в целом легко диагностируется.

А метастазировать на кости он может за 5-7 лет вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи. Этим он намекнул на то, что или предыдущего американского президента окружали невежды, пока он болел, или в семье Байдена хорошо знали о раке, но не намеревались сообщить это широкой общественности.