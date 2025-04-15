Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

Маєток актора Джина Гекмена і його дружини Бетсі Аракави в Нью-Мексико, оцінений у 4 мільйони доларів, був заражений гризунами. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.

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Згідно зі звітом, отриманим TMZ, Департамент громадської охорони здоров'я штату Нью-Мексико виявив мертвих гризунів, екскременти і гнізда у восьми будівлях на території власності пари в Нью-Мексико вартістю 4 мільйони доларів.

Оцінку впливу на навколишнє середовище було проведено в березні після виявлення тіл Гекмана і Аракави 26 лютого.

За даними видання, фекалії було виявлено у двох невеликих будинках, трьох сараях, трьох гаражах і двох транспортних засобах.

Активність гризунів було також виявлено в трьох окремо розташованих гаражах.

Вел Кілмер, який зіграв Бетмена та Джима Моррісона, помер у віці 65 років

Департамент громадської охорони здоров'я встановив, що в головному будинку пари не виявлено жодних ознак зараження.

Причиною смерті Аракави стали гризуни

Результати розтину показали, що 65-річний піаніст помер від хантавірусного легеневого синдрому (ХЛС), який поширюється через інфіковану сечу, послід і слину гризунів.

Аракава і Гекмен, мабуть, знали про нашестя шкідників, оскільки навколо їхньої власності були розставлені пастки.

Нагадаємо

Гекмен і Аракава були знайдені мертвими у своєму будинку в Санта-Фе, в американському штаті Нью-Мексико, 26 лютого. Аракава лежала у ванній кімнаті поруч з відкритою баночкою з пігулками, а Гекмена знайшли в дверях підсобного приміщення.

Джину Гекмену було 95 років, він мав прогресуючу деменцію.

Спочатку слідчі припускали, що Аракава померла ще 11 лютого, імовірно, від захворювання, викликаного так званим хантавірусом. Їй було 65 років.

Повідомляється, що Джин Гекмен, зірка серіалів "Непрощений" і "Французький зв’язок" помер 18 числа, тобто в день останньої роботи його кардіостимулятора, який показав зупинку серця.

18 березня зʼявилися нові подробиці смерті Гекмена і його дружини. Зокрема, виявилося, що Бетсі Аракава, телефонувала до лікаря 12 лютого, на день пізніше ймовірної дати смерті.