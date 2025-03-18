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У справі смерті Джина Гекмена спливли нові деталі: дзвінок у швидку

Київ • УНН

 • 83266 перегляди

Дружина Джина Гекмена, Бетсі Аракава, телефонувала до лікаря 12 лютого, на день пізніше ймовірної дати смерті. Обставини їхньої смерті залишаються засекреченими.

У справі смерті Джина Гекмена спливли нові деталі: дзвінок у швидку

Через день після ймовірної дати смерті, телефон дружини Гекмена Бетсі Аракаві дзвонив у службу невідкладної медичної допомоги

Обстеження дружини Гекмана, Бетсі Аракави, виявило раніше невідомі дзвінки.

Передає УНН із посиланням на ВВС та DW.

Дружина легендарного американського актора Джина Гекмена померла на день пізніше, ніж вважалося раніше. Експертиза мобільного телефону Аракави виявила, що дружина дворазового володаря "Оскара", телефонувала до лікаря 12 лютого, - тобто наступного дня після дати, яку судово-медичний експерт вказав як ймовірний час смерті.

Вона описала деяку перевантаженість, але не згадувала про утруднене дихання, задишку або біль у грудях

- розповів доктор Джосайя Чайлд, який керує клінікою.

Спочатку жінка записалася на прийом до лікаря на 12 лютого, але скасувала його 10-го, пояснивши, що їй потрібно подбати про чоловіка. Однак вранці 12-го вона знову звернулася по допомогу, але оскільки це була не її звичайна клініка, і жоден лікар її ніколи не бачив, їй сказали прийти на прийом у другій половині дня.

Вона не прийшла. Наш офіс передзвонював кілька разів, але не отримав жодної відповіді

- пояснює фахівець клініки. 

Довідка

Гекмен і Аракава були знайдені мертвими у своєму будинку в Санта-Фе, в американському штаті Нью-Мексико, 26 лютого. Аракава лежала у ванній кімнаті поруч з відкритою баночкою з пігулками, а Гекмена знайшли в дверях підсобного приміщення. 

Джину Гекмену було 95 років, він мав прогресуючу деменцію. 

Спочатку слідчі припускали, що Аракава померла ще 11 лютого, імовірно, від захворювання, викликаного так званим хантавірусом. Їй було 65 років.

Повідомляється, що Джин Гекмен, зірка серіалів "Непрощений" і "Французький зв’язок" помер 18 числа, тобто в день останньої роботи його кардіостимулятора, який показав зупинку серця.

Також було знайдено тіло собаки; За даними розтину, тварина, ймовірно, померла від спраги. Ще дві собаки були знайдені живими.

Управитель маєтку хоче зберегти документи в таємниці, - детальна інформація про обставини буде засекречена.

Актор Джин Гекмен із дружиною померли природною смертю з різницею у тиждень08.03.25, 14:20 • 25286 переглядiв

Ігор Тележніков

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