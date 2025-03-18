В деле смерти Джина Хэкмана всплыли новые детали: звонок в скорую

Через день после вероятной даты смерти, телефон жены Гекмена Бетси Аракавы звонил в службу неотложной медицинской помощи

Обследование жены Гекмана, Бетси Аракавы, выявило ранее неизвестные звонки.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и DW.

Жена легендарного американского актера Джина Гекмена умерла на день позже, чем считалось ранее. Экспертиза мобильного телефона Аракавы выявила, что жена двукратного обладателя "Оскара", звонила врачу 12 февраля, - то есть на следующий день после даты, которую судебно-медицинский эксперт указал как вероятное время смерти.

Она описала некоторую перегруженность, но не упоминала о затрудненном дыхании, одышке или боли в груди - рассказал доктор Джосайя Чайлд, который руководит клиникой.

Сначала женщина записалась на прием к врачу на 12 февраля, но отменила его 10-го, объяснив, что ей нужно позаботиться о муже. Однако утром 12-го она снова обратилась за помощью, но поскольку это была не ее обычная клиника, и ни один врач ее никогда не видел, ей сказали прийти на прием во второй половине дня.

Она не пришла. Наш офис перезванивал несколько раз, но не получил никакого ответа - объясняет специалист клиники.

Справка

Гекмен и Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе, в американском штате Нью-Мексико, 26 февраля. Аракава лежала в ванной комнате рядом с открытой баночкой с таблетками, а Гекмена нашли в дверях подсобного помещения.

Джину Гекмену было 95 лет, у него была прогрессирующая деменция.

Сначала следователи предполагали, что Аракава умерла еще 11 февраля, вероятно, от заболевания, вызванного так называемым хантавирусом. Ей было 65 лет.

Сообщается, что Джин Гекмен, звезда сериалов "Непрощенный" и "Французский связной" умер 18 числа, то есть в день последней работы его кардиостимулятора, который показал остановку сердца.

Также было найдено тело собаки; По данным вскрытия, животное, вероятно, умерло от жажды. Еще две собаки были найдены живыми.

Управляющий имением хочет сохранить документы в тайне, - подробная информация об обстоятельствах будет засекречена.

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