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Актер Джин Хэкмен с женой умерли естественной смертью с разницей в неделю

Киев • УНН

 • 25281 просмотра

Джин Хэкмен умер от болезни сердца через неделю после смерти жены от редкого хантавируса. Супругов нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе.

Актер Джин Хэкмен с женой умерли естественной смертью с разницей в неделю

Оскароносный актер Джин Хэкмен умер естественной смертью примерно через неделю после того, как его жена Бетси Аракава скончалась от редкого вируса, сообщил медицинский следователь Нью-Мексико в США, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

95-летний Хэкмен умер в своем доме в Санта-Фе от ишемической болезни сердца, а прогрессирующая болезнь Альцгеймера стала сопутствующим фактором.

65-летняя Аракава умерла в том же доме от хантавирусного легочного синдрома (HPS), респираторного заболевания, вызванного контактом с инфицированными грызунами. Ее причину смерти назвали естественной.

Власти считают, что она умерла примерно за семь дней до своего мужа, с которым прожила в браке более 30 лет.

Вероятно, что Аракава умерла первой 11 февраля, сообщила на пресс-конференции в пятницу доктор Хизер Джарелл из Управления медицинского следствия Нью-Мексико. Она сказала, что "разумно сделать вывод", что Хэкмен умер 18 февраля.

В последний раз известные передвижения и переписка Аракавы произошли 11 февраля, когда ее видели, как она шла в продуктовый магазин, аптеку CVS и зоомагазин, прежде чем вернуться домой рано вечером.

Учитывая, что Хэкмен был на поздних стадиях болезни Альцгеймера, "вполне возможно, что он не знал, что она [его жена] умерла", сказала доктор Джарелл.

У Хэкмена была "серьезная болезнь сердца, и в конечном итоге это привело к его смерти", сказала доктор Джарелл, добавив, что у него был хроническое высокий кровяное давление.

В последнее время он ничего не ел, но признаков обезвоживания не было, добавила она.

На пресс-конференции ветеринар из департамента охраны общественного здоровья Нью-Мексико Эрин Фиппс подчеркнула, что хантавирусные инфекции случаются чрезвычайно редко.

HPS передается через контакт с экскрементами грызунов, мочой или слюной, часто при вдыхании зараженной пыли.

Она отметила, что за последние 50 лет в штате было зарегистрировано 136 случаев заболевания, 42% из которых закончились летально.

Следователи пытаются определить, как Аракава заразилась болезнью. Тест Хэкмена на хантавирус дал отрицательный результат.

Дополнение

Супруги были найдены в их доме после того, как местная охрана провела проверку и увидела их тела на земле через окно.

За свою карьеру Хэкмен получил две награды Оскар за "Французский связной" и "Непрощенный".

Кардиостимулятор приоткрыл тайну смерти актера Джина Хэкмена: что известно01.03.25, 13:06 • 125535 просмотров

Юлия Шрамко

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