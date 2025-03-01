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Кардиостимулятор приоткрыл тайну смерти актера Джина Хэкмена: что известно

Киев • УНН

 • 125535 просмотра

Патологоанатом установил вероятную дату смерти актера Джина Хэкмена - за 9 дней до обнаружения тела. Точные обстоятельства смерти актера и его жены до сих пор расследуются.

Кардиостимулятор приоткрыл тайну смерти актера Джина Хэкмена: что известно

Согласно первоначальному заключению патологоанатома, американский актер Джин Хэкмен, вероятно, умер 17 февраля, судя по активности его кардиостимулятора. Об этом сообщает Rolling Stone, пишет УНН.

Детали 

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса провел пресс-конференцию в пятницу, где поделился новыми сведениями о смерти Гекмена и его жены Бетси Аракавы.

И хотя большую часть информации ранее раскрыли в ордере на обыск с места происшествия, шериф Адан Мендоса сообщил прессе, что "последний день жизни" Гекмена, скорее всего, наступил за девять дней до того, как было найдено его тело.

По информации, официальные результаты вскрытия и токсикологических тестов еще ждут подтверждения, однако патологоанатом поделился данными, полученными из кардиостимулятора актера.

Точная хронология событий - включая то, кто умер первым - Хэкмен или Аракава - пока неизвестна. Однако следователи практически исключили угарный газ как причину смерти, поскольку "оба имели отрицательный результат" на отравление.

Поиски причин смерти продолжаются, а мобильные телефоны пары, найденные среди улик, еще не были разблокированы, поэтому подробности последнего контакта пары до их смерти пока не установлены. Одна из дочерей Хэкмена отметила, что не общалась с отцом несколько месяцев перед его смертью.

Напомним 

26 февраля голливудского актера Джина Хэкмена и Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме. Известный американский актер умер в возрасте 95 лет. 

28 февраля The New York Times сообщило, что расследование по поводу смерти актера и его жены продолжается. По информации, возле тела жены обнаружили разбросанные таблетки.

Алина Волянская

Алина Волянская

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