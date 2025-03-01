Кардиостимулятор приоткрыл тайну смерти актера Джина Хэкмена: что известно
Киев • УНН
Патологоанатом установил вероятную дату смерти актера Джина Хэкмена - за 9 дней до обнаружения тела. Точные обстоятельства смерти актера и его жены до сих пор расследуются.
Согласно первоначальному заключению патологоанатома, американский актер Джин Хэкмен, вероятно, умер 17 февраля, судя по активности его кардиостимулятора. Об этом сообщает Rolling Stone, пишет УНН.
Детали
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса провел пресс-конференцию в пятницу, где поделился новыми сведениями о смерти Гекмена и его жены Бетси Аракавы.
И хотя большую часть информации ранее раскрыли в ордере на обыск с места происшествия, шериф Адан Мендоса сообщил прессе, что "последний день жизни" Гекмена, скорее всего, наступил за девять дней до того, как было найдено его тело.
По информации, официальные результаты вскрытия и токсикологических тестов еще ждут подтверждения, однако патологоанатом поделился данными, полученными из кардиостимулятора актера.
Точная хронология событий - включая то, кто умер первым - Хэкмен или Аракава - пока неизвестна. Однако следователи практически исключили угарный газ как причину смерти, поскольку "оба имели отрицательный результат" на отравление.
Поиски причин смерти продолжаются, а мобильные телефоны пары, найденные среди улик, еще не были разблокированы, поэтому подробности последнего контакта пары до их смерти пока не установлены. Одна из дочерей Хэкмена отметила, что не общалась с отцом несколько месяцев перед его смертью.
Напомним
26 февраля голливудского актера Джина Хэкмена и Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме. Известный американский актер умер в возрасте 95 лет.
28 февраля The New York Times сообщило, что расследование по поводу смерти актера и его жены продолжается. По информации, возле тела жены обнаружили разбросанные таблетки.