Розслідування триває: біля тіла дружини Джина Гекмена виявили відкритий флакон з таблетками

У США розслідують обставини смерті легендарного актора Джина Гекмена та його дружини Бетсі Аракави, яких знайшли мертвими у їхньому будинку в середу. Біля тіла дружини виявили розкидані пігулки.

Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Як повідомляє The New York Times, тіла актора та його дружини виявили техобслуговування, які не змогли зв’язатися з подружжям протягом двох тижнів. За інформацією, Бетсі Аракава лежала на підлозі у ванній кімнаті, а поряд із нею були розкидані таблетки та відкритий флакон з рецептурними ліками.

Тіло Джина Гекмена знайшли в передпокої будинку. Також у помешканні виявили мертву німецьку вівчарку, а ще двох собак – живими.

Поліція зазначає, що у будинку не було витоку газу чи чадного отруєння, а явних слідів злочину не виявлено.

Розслідування у цій справі ще не завершено

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса сказав у телефонному інтерв'ю, що слідчі все ще намагаються визначити, що стало причиною їхньої смерті, зазначивши, що на тілах не було ніяких явних ознак травм і що не було знайдено ніякої записки.

Шериф сказав, що в четвер обшук будинку тривав.

На даному етапі процесу немає нічого очевидного. Розтин розповість нам більше