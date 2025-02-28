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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124076 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183509 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147860 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139249 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117571 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108144 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103009 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Розслідування триває: біля тіла дружини Джина Гекмена виявили відкритий флакон з таблетками

Розслідування триває: біля тіла дружини Джина Гекмена виявили відкритий флакон з таблетками

Київ • УНН

 • 27991 перегляди

У будинку в Санта-Фе виявили тіла 95-річного актора Джина Гекмена та його дружини Бетсі Аракави. Поліція розслідує обставини смерті, біля тіла дружини знайшли розсипані таблетки.

У США розслідують обставини смерті легендарного актора Джина Гекмена та його дружини Бетсі Аракави, яких знайшли мертвими у їхньому будинку в середу. Біля тіла дружини виявили розкидані пігулки.

Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє The New York Times, тіла актора та його дружини виявили техобслуговування, які не змогли зв’язатися з подружжям протягом двох тижнів.  За інформацією, Бетсі Аракава лежала на підлозі у ванній кімнаті, а поряд із нею були розкидані таблетки та відкритий флакон з рецептурними ліками.

Тіло Джина Гекмена знайшли в передпокої будинку. Також у помешканні виявили мертву німецьку вівчарку, а ще двох собак – живими.

Поліція зазначає, що у будинку не було витоку газу чи чадного отруєння, а явних слідів злочину не виявлено.

Розслідування у цій справі ще не завершено

- заявили в офісі шерифа округу Санта-Фе.

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса сказав у телефонному інтерв'ю, що слідчі все ще намагаються визначити, що стало причиною їхньої смерті, зазначивши, що на тілах не було ніяких явних ознак травм і що не було знайдено ніякої записки.

Шериф сказав, що в четвер обшук будинку тривав.

На даному етапі процесу немає нічого очевидного. Розтин розповість нам більше

- сказав він.

Нагадаємо

26 лютого голлівудського актора Джина Гекмена та Бетсі Аракаву виявили мертвими в їхньому будинку. Відомий американський актор помер у віці 95 років. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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