Расследование продолжается: возле тела жены Джина Хэкмена обнаружили открытый флакон с таблетками
Киев • УНН
В доме в Санта-Фе обнаружили тела 95-летнего актера Джина Гекмена и его жены Бетси Аракавы. Полиция расследует обстоятельства смерти, возле тела жены нашли рассыпанные таблетки.
В США расследуют обстоятельства смерти легендарного актера Джина Гекмена и его жены Бетси Аракавы, которых нашли мертвыми в их доме в среду. Возле тела жены обнаружили разбросанные таблетки.
Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Как сообщает The New York Times, тела актера и его жены обнаружили техобслуживание, которые не смогли связаться с супругами в течение двух недель. По информации, Бетси Аракава лежала на полу в ванной комнате, а рядом с ней были разбросаны таблетки и открытый флакон с рецептурными лекарствами.
Тело Джина Гекмена нашли в прихожей дома. Также в доме обнаружили мертвую немецкую овчарку, а еще двух собак - живыми.
Полиция отмечает, что в доме не было утечки газа или угарного отравления, а явных следов преступления не обнаружено.
Расследование по этому делу еще не завершено
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса сказал в телефонном интервью, что следователи все еще пытаются определить, что стало причиной их смерти, отметив, что на телах не было никаких явных признаков травм и что не было найдено никакой записки.
Шериф сказал, что в четверг обыск дома продолжался.
На данном этапе процесса нет ничего очевидного. Вскрытие расскажет нам больше
Напомним,
26 февраля голливудского актера Джина Гекмена и Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме. Известный американский актер скончался в возрасте 95 лет.