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Расследование продолжается: возле тела жены Джина Хэкмена обнаружили открытый флакон с таблетками

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В доме в Санта-Фе обнаружили тела 95-летнего актера Джина Гекмена и его жены Бетси Аракавы. Полиция расследует обстоятельства смерти, возле тела жены нашли рассыпанные таблетки.

В США расследуют обстоятельства смерти легендарного актера Джина Гекмена и его жены Бетси Аракавы, которых нашли мертвыми в их доме в среду. Возле тела жены обнаружили разбросанные таблетки.

Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщает The New York Times, тела актера и его жены обнаружили техобслуживание, которые не смогли связаться с супругами в течение двух недель.  По информации, Бетси Аракава лежала на полу в ванной комнате, а рядом с ней были разбросаны таблетки и открытый флакон с рецептурными лекарствами.

Тело Джина Гекмена нашли в прихожей дома. Также в доме обнаружили мертвую немецкую овчарку, а еще двух собак - живыми.

Полиция отмечает, что в доме не было утечки газа или угарного отравления, а явных следов преступления не обнаружено.

Расследование по этому делу еще не завершено

- заявили в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса сказал в телефонном интервью, что следователи все еще пытаются определить, что стало причиной их смерти, отметив, что на телах не было никаких явных признаков травм и что не было найдено никакой записки.

Шериф сказал, что в четверг обыск дома продолжался.

На данном этапе процесса нет ничего очевидного. Вскрытие расскажет нам больше

- сказал он.

Напомним,

26 февраля голливудского актера Джина Гекмена и Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме. Известный американский актер скончался в возрасте 95 лет. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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