Расследование продолжается: возле тела жены Джина Хэкмена обнаружили открытый флакон с таблетками

В США расследуют обстоятельства смерти легендарного актера Джина Гекмена и его жены Бетси Аракавы, которых нашли мертвыми в их доме в среду. Возле тела жены обнаружили разбросанные таблетки.

Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщает The New York Times, тела актера и его жены обнаружили техобслуживание, которые не смогли связаться с супругами в течение двух недель. По информации, Бетси Аракава лежала на полу в ванной комнате, а рядом с ней были разбросаны таблетки и открытый флакон с рецептурными лекарствами.

Тело Джина Гекмена нашли в прихожей дома. Также в доме обнаружили мертвую немецкую овчарку, а еще двух собак - живыми.

Полиция отмечает, что в доме не было утечки газа или угарного отравления, а явных следов преступления не обнаружено.

Расследование по этому делу еще не завершено

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса сказал в телефонном интервью, что следователи все еще пытаются определить, что стало причиной их смерти, отметив, что на телах не было никаких явных признаков травм и что не было найдено никакой записки.

Шериф сказал, что в четверг обыск дома продолжался.

На данном этапе процесса нет ничего очевидного. Вскрытие расскажет нам больше