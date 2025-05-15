Помер Джо Дон Бейкер - зірка фільму про Джеймса Бонда

Американський актор Джо Дон Бейкер, який зіграв різних персонажів у кількох фільмах про Джеймса Бонда, помер 7 травня у віці 89 років. Про це повідомив УНН із посиланням на Independent.

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Як зазначає видання, про смерть актора, не розголошуючи причин, повідомила його родина.

Акторська кар'єра та ролі, які принесли славу

Бейкер зарекомендував себе завдяки другорядним ролям у вестернах "Зброя чудової сімки" (1969) та "Дикі мандрівники" (1971), перш ніж здобути прорив у ролі шерифа Теннессі Буфорда Пассера у фільмі "Ходячи високим" (1973), який став несподіваним хітом у прокаті.

Пізніше Бейкер став, мабуть, першим американським лиходієм у фільмі Бонда та одним з небагатьох акторів, які повернулися до франшизи в іншій ролі.

Бейкер зіграв торговця зброєю Бреда Вітакера у фільмі "Живі денні вогні" (1987) за участю Тімоті Далтона в ролі агента 007, а потім повернувся в ролі "хорошого хлопця", агента ЦРУ Джека Вейда, разом з Пірсом Броснаном у фільмах 1995 та 1997 років "Золоте око" та "Завтра не помре ніколи" відповідно.

Додамо

Бейкер народився 12 лютого 1936 року в місті Гросбек, штат Техас. У віці 12 років майбутній актор втратив матір, після чого його виховувала тітка. Він навчався в Державному коледжі Північного Техасу, який закінчив у 1958 році зі ступенем з ділового адміністрування. Після дворічної служби в армії США він продовжив акторську майстерність в Акторській студії в Нью-Йорку.

Він переїхав до Лос-Анджелеса, щоб знайти роботу на екрані, спочатку виконуючи невеликі ролі у вестернах на телебаченні, перш ніж отримати роль молодшого брата Стіва Маккуїна у фільмі Сема Пекінпа "Молодший Боннер" (1972).

Бейкера номінували на телевізійну премію BAFTA за найкращого актора за роль агента ЦРУ Даріуса Джедбурга в шестигодинному мінісеріалі BBC 1985 року "На межі темряви" режисера Мартіна Кемпбелла.

Я міг би робити це все своє життя, я думаю, або принаймні роками й бути щасливим – сказав він про цю роль.

Його пізніші ролі в кіно та на телебаченні включали роль приватного детектива в рімейку фільму Мартіна Скорсезе "Мис страху" 1991 року та роль ветерана-алкоголіка у фільмі "Чистильник" (2009) на каналі A&E. Він зіграв роль Короля в багнюці (2012) з Меттью МакКонахі у головній ролі.

Бейкер завершив акторську, яка тривала майже п'ять десятиліть і включала понад 50 появ у кіно у 2012 році.

Він був одружений з Марією Долорес Ріверо-Торрес з 1969 року до 1980 року, але не мав дітей.

Джо Дон був взірцем доброти та щедрості. Протягом свого життя Джо Дон торкнувся багатьох життів своєю теплотою та співчуттям, залишивши незабутній слід у всіх, кому пощастило його знати. 11 років шлюбу Джо Дона не дали потомства. У нього залишилися родичі в рідному Гросбеку, які вічно берегтимуть його пам'ять. Його оплакує невелике, але дуже близьке коло друзів, які вічно сумуватимуть за ним – йдеться в його некролозі.

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