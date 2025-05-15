Умер Джо Дон Бейкер - звезда фильма о Джеймсе Бонде

Американский актер Джо Дон Бейкер, сыгравший разных персонажей в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, скончался 7 мая в возрасте 89 лет. Об этом сообщил УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Как отмечает издание, о смерти актера, не разглашая причин, сообщила его семья.

Актерская карьера и роли, принесшие славу

Бейкер зарекомендовал себя благодаря второстепенным ролям в вестернах "Оружие великолепной семерки" (1969) и "Дикие странники" (1971), прежде чем добиться прорыва в роли шерифа Теннесси Буфорда Пассера в фильме "Шагая высоко" (1973), который стал неожиданным хитом в прокате.

Позже Бейкер стал, пожалуй, первым американским злодеем в фильме Бонда и одним из немногих актеров, которые вернулись во франшизу в другой роли.

Бейкер сыграл торговца оружием Брэда Витакера в фильме "Живые дневные огни" (1987) с участием Тимоти Далтона в роли агента 007, а затем вернулся в роли "хорошего парня", агента ЦРУ Джека Вейда, вместе с Пирсом Броснаном в фильмах 1995 и 1997 годов "Золотой глаз" и "Завтра не умрет никогда" соответственно.

Добавим

Бейкер родился 12 февраля 1936 года в городе Гросбек, штат Техас. В возрасте 12 лет будущий актер потерял мать, после чего его воспитывала тетя. Он учился в Государственном колледже Северного Техаса, который окончил в 1958 году со степенью по деловому администрированию. После двухлетней службы в армии США он продолжил актерское мастерство в Актерской студии в Нью-Йорке.

Он переехал в Лос-Анджелес, чтобы найти работу на экране, сначала исполняя небольшие роли в вестернах на телевидении, прежде чем получить роль младшего брата Стива Маккуина в фильме Сэма Пекинпа "Младший Боннер" (1972).

Бейкера номинировали на телевизионную премию BAFTA за лучшего актера за роль агента ЦРУ Дариуса Джедбурга в шестичасовом минисериале BBC 1985 года "На грани тьмы" режиссера Мартина Кэмпбелла.

Я мог бы делать это всю свою жизнь, я думаю, или, по крайней мере, годами и быть счастливым – сказал он об этой роли.

Его более поздние роли в кино и на телевидении включали роль частного детектива в римейке фильма Мартина Скорсезе "Мыс страха" 1991 года и роль ветерана-алкоголика в фильме "Чистильщик" (2009) на канале A&E. Он сыграл роль Короля в грязи (2012) с Мэттью МакКонахи в главной роли.

Бейкер завершил актерскую, которая длилась почти пять десятилетий и включала более 50 появлений в кино в 2012 году.

Он был женат на Марии Долорес Риверо-Торрес с 1969 года до 1980 года, но не имел детей.

Джо Дон был образцом доброты и щедрости. В течение своей жизни Джо Дон коснулся многих жизней своей теплотой и сочувствием, оставив незабываемый след во всех, кому посчастливилось его знать. 11 лет брака Джо Дона не дали потомства. У него остались родственники в родном Гросбеке, которые вечно будут хранить его память. Его оплакивает небольшой, но очень близкий круг друзей, которые вечно будут грустить по нему – говорится в его некрологе.

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