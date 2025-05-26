Оскароносный французский режиссер-документалист Марсель Офюльс умер в возрасте 97 лет

Французско-немецкий режиссер-документалист и актер Марсель Офюльс, развенчавший миф о том, что Франция сопротивлялась нацистским оккупантам времен Второй мировой войны в фильме "Скорбь и жалость", умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщила его семья в понедельник, передает УНН со ссылкой на France24.

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Офюльс, сын известного немецкого режиссера Макса Офюльса, "мирно скончался 24 мая", – говорится в заявлении, которое его внук Андреас-Бенджамин Сейферт прислал AFP.

Офюльс, сын известного немецкого режиссера Макса Офюльса, наиболее известен тем, что в 1969 году всколыхнул Францию фильмом "Сум и жалость", который рассказывает об оккупированном французском провинциальном городе Клермон-Ферран во времена коллаборационистского режима Виши (коллаборационистское правительство Франции, сформированное после поражения в войне с нацистской Германией. Действовало с 1940 по 1944 годы).

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Он незаметно разрушил один из самых любимых мифов страны – о том, что Франция и французы всегда сопротивлялись немцам – и был запрещен на общественном телевидении до 1981 года.

Через документальную мозаику, составленную из интервью и кинохроник, кинолента показала, насколько в то время во Франции было распространено сотрудничество с нацистами: от самого скромного парикмахера до верхушки высшего общества.

Офюльс приуменьшил значение своего подвига, подчеркнув, что не пытался осудить Францию, а просто выполнял свою работу.

В течение 40 лет мне приходилось терпеть всю эту чепуху о том, что это фильм-обвинение. Нет, целью этого фильма не было преследовать французов и обвинять их. Потому что кто может сказать, что его нация повела бы себя лучше при тех же обстоятельствах? – подчеркнул автор документального фильма.

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Несмотря на продолжительность более четырех часов, что делает ленту массивной и сложной для восприятия, его фильм нашел отклик у целого поколения, привлекая толпы в кинотеатры в то время, когда документальные фильмы редко показывали на большом экране.