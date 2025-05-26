Оскароносный французский режиссер-документалист Марсель Офюльс умер в возрасте 97 лет
Киев • УНН
В возрасте 97 лет скончался французско-немецкий режиссер Марсель Офюльс. Он известен фильмом "Скорбь и жалость", который развенчал миф о сопротивлении французов нацистам.
Французско-немецкий режиссер-документалист и актер Марсель Офюльс, развенчавший миф о том, что Франция сопротивлялась нацистским оккупантам времен Второй мировой войны в фильме "Скорбь и жалость", умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщила его семья в понедельник, передает УНН со ссылкой на France24.
Детали
Офюльс, сын известного немецкого режиссера Макса Офюльса, "мирно скончался 24 мая", – говорится в заявлении, которое его внук Андреас-Бенджамин Сейферт прислал AFP.
Офюльс, сын известного немецкого режиссера Макса Офюльса, наиболее известен тем, что в 1969 году всколыхнул Францию фильмом "Сум и жалость", который рассказывает об оккупированном французском провинциальном городе Клермон-Ферран во времена коллаборационистского режима Виши (коллаборационистское правительство Франции, сформированное после поражения в войне с нацистской Германией. Действовало с 1940 по 1944 годы).
Умер Джо Дон Бейкер - звезда фильма о Джеймсе Бонде15.05.25, 20:29 • 9473 просмотра
Он незаметно разрушил один из самых любимых мифов страны – о том, что Франция и французы всегда сопротивлялись немцам – и был запрещен на общественном телевидении до 1981 года.
Через документальную мозаику, составленную из интервью и кинохроник, кинолента показала, насколько в то время во Франции было распространено сотрудничество с нацистами: от самого скромного парикмахера до верхушки высшего общества.
Офюльс приуменьшил значение своего подвига, подчеркнув, что не пытался осудить Францию, а просто выполнял свою работу.
В течение 40 лет мне приходилось терпеть всю эту чепуху о том, что это фильм-обвинение. Нет, целью этого фильма не было преследовать французов и обвинять их. Потому что кто может сказать, что его нация повела бы себя лучше при тех же обстоятельствах?
Умер режиссер сериалов "Твин Пикс" и "Карточный домик" Джеймс Фоли10.05.25, 00:26 • 3713 просмотров
Несмотря на продолжительность более четырех часов, что делает ленту массивной и сложной для восприятия, его фильм нашел отклик у целого поколения, привлекая толпы в кинотеатры в то время, когда документальные фильмы редко показывали на большом экране.