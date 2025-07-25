Зеленський призначив Умєрова керівником центру кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Рустема Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки, ідеться в указі №547/2025 від 24 липня, пише УНН.

Призначити Умєрова Рустема Енверовича - секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки - повідомляється в указі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Довідково

Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України. Керівником центру є за посадою секретар РНБО України.