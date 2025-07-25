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Зеленский назначил Умерова руководителем центра кибербезопасности

Киев • УНН

 • 3268 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Указ №547/2025 от 24 июля вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский назначил Умерова руководителем центра кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности, говорится в указе №547/2025 от 24 июля, пишет УНН.

Назначить Умерова Рустема Энверовича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности

- сообщается в указе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка

Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Руководителем центра по должности является секретарь СНБО Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
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