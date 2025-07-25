Зеленский назначил Умерова руководителем центра кибербезопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Указ №547/2025 от 24 июля вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности, говорится в указе №547/2025 от 24 июля, пишет УНН.
Назначить Умерова Рустема Энверовича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Справка
Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Руководителем центра по должности является секретарь СНБО Украины.