Умерла Роберта Флек, королева соула, которая известна композицией Killing Me Softly

ukenru
Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
16:40 • 14296 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
15:38 • 41663 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
15:03 • 51223 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 76758 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 103465 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 107696 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110165 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
24 февраля, 07:50 • 111531 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
24 февраля, 07:50 • 105210 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
24 февраля, 07:11 • 105218 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф назвали условия прекращения агрессии против Украины

В рф назвали условия прекращения агрессии против Украины

24 февраля, 09:17 • 32389 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 110247 просмотра
Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

24 февраля, 09:37 • 107012 просмотра
Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

24 февраля, 10:23 • 43393 просмотра
Великобритания объявила о рекордной военной помощи Украине и новых санкциях против рф

Великобритания объявила о рекордной военной помощи Украине и новых санкциях против рф

11:39 • 91592 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 142311 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 223910 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 229168 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 204391 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 226916 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 110247 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 130398 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 111531 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 161877 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 142140 просмотра
Актуальное
Умерла Роберта Флек, королева соула, которая известна композицией Killing Me Softly

Умерла Роберта Флек, королева соула, которая известна композицией Killing Me Softly

Киев  •  УНН

 • 993 просмотра

Read in English

Умерла американская соул-исполнительница Роберта Флек, известная хитом «Killing Me Softly». Двукратная обладательница «Грэмми» за лучшую запись года ушла из жизни в Нью-Йорке в окружении семьи.

Роберта Флек была одной из самых выдающихся певиц соул-музыки семидесятых. Ее хит «Killing Me Softly with His Song» позже, в 90-е, был перепет американской хип-хоп-группой Fugees. 

Передает УНН со ссылкой на Variety и Spiegel.

Детали

В понедельник в Нью-Йорке умерла легендарная ритм-энд-блюз вокалистка и пианистка Роберта Флек, известная по хитам «The First Time Ever I Saw Your Face» и «Killing Me Softly With His Song». Ей было 88 лет.

Она умерла мирно в окружении своей семьи. Роберта побила границы и рекорды. Она также была гордым педагогом

- говорится в сообщении ее пресс-секретаря.

Флек родилась в 1937 году в городе Блэк-Маунтин, штат Северная Каролина, в семье музыкантов. Ее мать Ирен была органисткой церковного хора, поэтому Флек рано познакомилась с религиозной и классической музыкой. Она начала играть на фортепиано в возрасте девяти лет, а в 15 лет была принята в Университет Говарда для изучения музыки на полную стипендию, будучи одной из самых молодых студентов, принятых в истории учебного заведения.

Певица-пианистка с классическим образованием лишь с опозданием обрела популярность, когда Клинт Иствуд использовал ее 2-летнюю версию «The First Time Ever I Saw Your Face» в своем режиссерском дебюте 1971 года «Play Misty for Me».

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла23.01.25, 13:19 • 114368 просмотров

Спокойная баллада, в которой утонченный голос Флека сопровождается нежными струнными и фортепиано, достигла вершины поп-чартов США в 1972 году и была награждена «Грэмми» как «Запись года».

В 1973 году она повторила оба успеха с песней «Killing Me Softly with His Song» и стала первой артисткой, которая выиграла дважды подряд «Грэмми» за лучшую запись года. «Killing Me Softly» была перепета в 1996 году хип-хоп/R&B коллективом the Fugees.

В общем, гибкий, медленный стиль Флек принес ей шесть топ-10 поп-хитов и 10 топ-10 R&B-синглов, некоторые из них в партнерстве с вокалистом Донни Гэтэуэем.

Умерла японская актриса и певица Михо Накаяма: икона J-Pop музыки 80-90-ых, звезда фильма "любовное письмо"06.12.24, 14:59 • 16925 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
nyu-iorkНью-Йорк

Обратиться по вопросам размещения рекламы