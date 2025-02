Умерла Роберта Флек, королева соула, которая известна композицией Killing Me Softly

Роберта Флек была одной из самых выдающихся певиц соул-музыки семидесятых. Ее хит «Killing Me Softly with His Song» позже, в 90-е, был перепет американской хип-хоп-группой Fugees.

В понедельник в Нью-Йорке умерла легендарная ритм-энд-блюз вокалистка и пианистка Роберта Флек, известная по хитам «The First Time Ever I Saw Your Face» и «Killing Me Softly With His Song». Ей было 88 лет.

Она умерла мирно в окружении своей семьи. Роберта побила границы и рекорды. Она также была гордым педагогом - говорится в сообщении ее пресс-секретаря.

Флек родилась в 1937 году в городе Блэк-Маунтин, штат Северная Каролина, в семье музыкантов. Ее мать Ирен была органисткой церковного хора, поэтому Флек рано познакомилась с религиозной и классической музыкой. Она начала играть на фортепиано в возрасте девяти лет, а в 15 лет была принята в Университет Говарда для изучения музыки на полную стипендию, будучи одной из самых молодых студентов, принятых в истории учебного заведения.

Певица-пианистка с классическим образованием лишь с опозданием обрела популярность, когда Клинт Иствуд использовал ее 2-летнюю версию «The First Time Ever I Saw Your Face» в своем режиссерском дебюте 1971 года «Play Misty for Me».

Спокойная баллада, в которой утонченный голос Флека сопровождается нежными струнными и фортепиано, достигла вершины поп-чартов США в 1972 году и была награждена «Грэмми» как «Запись года».

В 1973 году она повторила оба успеха с песней «Killing Me Softly with His Song» и стала первой артисткой, которая выиграла дважды подряд «Грэмми» за лучшую запись года. «Killing Me Softly» была перепета в 1996 году хип-хоп/R&B коллективом the Fugees.

В общем, гибкий, медленный стиль Флек принес ей шесть топ-10 поп-хитов и 10 топ-10 R&B-синглов, некоторые из них в партнерстве с вокалистом Донни Гэтэуэем.

