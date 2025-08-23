86 лет назад, 23 августа 1939 года, в москве был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему, которые предусматривали раздел Европы между гитлеровской Германией и СССР. Это соглашение стало предпосылкой Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел.

Это событие стало спусковым крючком для Второй мировой войны, которая началась с совместного нападения на Польшу двух тоталитарных режимов — нацистского Третьего рейха с запада и коммунистического СССР с востока. Эти военные операции стали воплощением подписанных в Москве секретных протоколов и завершились совместным военным парадом частей Вермахта и Красной Армии в Бресте на территории оккупированной Польши. - вспомнили в МИД.

Пакт привел к совместному вторжению Германии и Советского Союза в Польшу и последующему военному параду в Бресте. Именно он стал толчком к глобальной катастрофе, унесшей жизни от 70 до 85 миллионов человек.

В свете уроков прошлого подчеркиваем, что для достижения справедливого мира необходимо усиление давления на государство-агрессора Россию и укрепление обороноспособности и устойчивости Украины. Справедливое завершение российской агрессии станет лучшим свидетельством того, что международное сообщество сделало выводы из ошибок ХХ века, а лозунг "Никогда снова!" действительно имеет практическое значение для современных поколений. - отметили в сообщении.

Сегодня исторические уроки чрезвычайно актуальны. москва, как и 86 лет назад, пытается силой перекраивать границы Европы и продвигает искаженную интерпретацию событий 1939 года, оправдывая агрессию.

Сегодня годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа - в Европе чтят память жертв сталинизма и нацизма