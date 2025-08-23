86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого

$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 29813 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 30794 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 30565 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 19513 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 43136 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31642 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 30190 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25526 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24954 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14055 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 29813 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 24793 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 30565 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 27840 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 43136 просмотра
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого

Киев • УНН

 • 60 просмотра

86 лет назад в москве был подписан пакт Молотова-Риббентропа, предусматривавший раздел Европы. Это соглашение стало предпосылкой Второй мировой войны и привело к вторжению в Польшу.

86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого

86 лет назад, 23 августа 1939 года, в москве был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему, которые предусматривали раздел Европы между гитлеровской Германией и СССР. Это соглашение стало предпосылкой Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел.

Это событие стало спусковым крючком для Второй мировой войны, которая началась с совместного нападения на Польшу двух тоталитарных режимов — нацистского Третьего рейха с запада и коммунистического СССР с востока. Эти военные операции стали воплощением подписанных в Москве секретных протоколов и завершились совместным военным парадом частей Вермахта и Красной Армии в Бресте на территории оккупированной Польши.

- вспомнили в МИД.

Пакт привел к совместному вторжению Германии и Советского Союза в Польшу и последующему военному параду в Бресте. Именно он стал толчком к глобальной катастрофе, унесшей жизни от 70 до 85 миллионов человек.

В свете уроков прошлого подчеркиваем, что для достижения справедливого мира необходимо усиление давления на государство-агрессора Россию и укрепление обороноспособности и устойчивости Украины. Справедливое завершение российской агрессии станет лучшим свидетельством того, что международное сообщество сделало выводы из ошибок ХХ века, а лозунг "Никогда снова!" действительно имеет практическое значение для современных поколений.

- отметили в сообщении.

Сегодня исторические уроки чрезвычайно актуальны. москва, как и 86 лет назад, пытается силой перекраивать границы Европы и продвигает искаженную интерпретацию событий 1939 года, оправдывая агрессию.

Сегодня годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа - в Европе чтят память жертв сталинизма и нацизма22.08.23, 23:20 • 776050 просмотров

Вероника Марченко

Политика
Вторая мировая война
Европа
Германия
Арктика
Украина
Польша