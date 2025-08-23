86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого

86 років тому, 23 серпня 1939 року, в москві було підписано так званий пакт Молотова-Ріббентропа та таємні протоколи до нього, які передбачали поділ Європи між гітлерівською Німеччиною та СРСР. Ця угода стала передумовою Другої світової війни. Про це пише УНН із посиланням на допис Міністерства закордонних справ.

Деталі

Там зазначають, що ця подія стала спусковим гачком до Другої світової війни, яка почалася зі спільного нападу на Польщу двох тоталітарних режимів - нацитського Третього рейху з заходу та комуністичного СРСР зі сходу.

Ці військові операції стали втіленням підписаних у москві таємних протоколів і завершилися спільним військовим парадом частин Вермахту та Червоної Армії у Бресті на території окупованої Польщі - нагадали в МЗС.

Там вказують, що пакт призвів до спільного вторгнення Німеччини та Радянського Союзу до Польщі й подальшого військового параду у Бресті. Саме він став поштовхом до глобальної катастрофи, що забрала життя від 70 до 85 мільйонів людей.

У світлі уроків минулого підкреслюємо, що для досягнення справедливого миру необхідне посилення тиску на державу-агресора росію та зміцнення обороноздатності та стійкості України. Справедливе завершення російської агресії стане найкращим свідченням, що міжнародна спільнота зробила висновки з помилок ХХ століття, а гасло "Ніколи знову!" дійсно має практичне значення для сучасних поколінь - наголосили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що сьогодні історичні уроки є надзвичайно актуальними, адже москва, як і 86 років тому, намагається силою перекроювати кордони Європи та просуває викривлену інтерпретацію подій 1939 року, виправдовуючи агресію.

