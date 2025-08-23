86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого

$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 29774 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 30755 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 30529 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 19494 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 43108 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31634 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 30173 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25525 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24954 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14055 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський23 серпня, 11:35 • 7410 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловікам, які скоїли напад на матір українського військового23 серпня, 12:23 • 4560 перегляди
Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії15:16 • 5300 перегляди
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам 15:44 • 4224 перегляди
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України16:26 • 5748 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 29774 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 24774 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 30525 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 27823 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 43106 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Башар аль-Асад
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Німеччина
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 30173 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 19249 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 21024 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 23640 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 31067 перегляди
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
Долар США
КАБ-250
Falcon 9

86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого

Київ • УНН

 • 28 перегляди

86 років тому в москві було підписано пакт Молотова-Ріббентропа, що передбачав поділ Європи. В МЗС України закликали світ не повторювати помилок минулого.

86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого

86 років тому, 23 серпня 1939 року, в москві було підписано так званий пакт Молотова-Ріббентропа та таємні протоколи до нього, які передбачали поділ Європи між гітлерівською Німеччиною та СРСР. Ця угода стала передумовою Другої світової війни. Про це пише УНН із посиланням на допис Міністерства закордонних справ.

Деталі

Там зазначають, що ця подія стала спусковим гачком до Другої світової війни, яка почалася зі спільного нападу на Польщу двох тоталітарних режимів - нацитського Третього рейху з заходу та комуністичного СРСР зі сходу.

Ці військові операції стали втіленням підписаних у москві таємних протоколів і завершилися спільним військовим парадом частин Вермахту та Червоної Армії у Бресті на території окупованої Польщі

- нагадали в МЗС.

Там вказують, що пакт призвів до спільного вторгнення Німеччини та Радянського Союзу до Польщі й подальшого військового параду у Бресті. Саме він став поштовхом до глобальної катастрофи, що забрала життя від 70 до 85 мільйонів людей.

У світлі уроків минулого підкреслюємо, що для досягнення справедливого миру необхідне посилення тиску на державу-агресора росію та зміцнення обороноздатності та стійкості України. Справедливе завершення російської агресії стане найкращим свідченням, що міжнародна спільнота зробила висновки з помилок ХХ століття, а гасло "Ніколи знову!" дійсно має практичне значення для сучасних поколінь

- наголосили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що сьогодні історичні уроки є надзвичайно актуальними, адже москва, як і 86 років тому, намагається силою перекроювати кордони Європи та просуває викривлену інтерпретацію подій 1939 року, виправдовуючи агресію.

Сьогодні річниця підписання пакту Молотова-Ріббентропа – у Європі вшановують пам’ять жертв сталінізму та нацизму22.08.23, 23:20 • 776050 переглядiв

Вероніка Марченко

Політика
Друга світова війна
Європа
Німеччина
Арктика
Україна
Польща