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Сьогодні річниця підписання пакту Молотова-Ріббентропа – у Європі вшановують пам’ять жертв сталінізму та нацизму

Сьогодні річниця підписання пакту Молотова-Ріббентропа – у Європі вшановують пам’ять жертв сталінізму та нацизму

Київ • УНН

 • 776035 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні, 23 серпня, у Європі вшановують пам’ять жертв сталінізму та нацизму. Подія була запроваджена за ініціативи Європейського парламенту у 2009 році, пише УНН.

Наслідки підписання пакту

Саме 23 серпня 1939 року у москві міністри закордонних справ радянського союзу та нацистської Німеччини підписали пакт Молотова-Ріббентропа, який, фактично, запустив механізм Другої світової війни.

Вже за тиждень Німеччина вторглася у Польщу і почалася Друга світова війна. Згодом срср окупував Литву, Латвію та Естонію, розв’язав агресивну війну проти Фінляндії. Два диктатори Сталін і Гітлер ділили Європу відповідно до секретних протоколів до пакту Молотова-Ріббентропа.

Ще до підписання пакту, фактично з мовчазної згоди країн Заходу, гітлерівська Німеччина здійснила аншлюс Австрії та розподіл Чехословаччини. Такою ж кволою була реакція і на агресивні дії Німеччини та срср і після підписання пакту.

срср до кінця червня 1941 року постачав до Німеччини величезні обсяги різноманітної сировини, ітим самим допомагав їй підкорювати країни Європи. А протиріччя між двома диктаторами призвели до найкривавішого етапу Другої світової війни.

За різними оцінками кількість жертв Другої світової війни коливається від 60 до 80 мільйонів чоловік. З них 9 мільйонів – це українці. Саме такою була ціна потуранню нацизму та сталінізму.

Чи засвоєний урок історії

На жаль, і в сучасній історії країни Заходу тривалий час віддавали перевагу політиці умиротворення агресора. Фактично, не було жодної реакції на вторгнення росії до Грузії у 2008 році.

Країни Заходу хоч засудили окупацію Криму та підтримку росією сепаратистів у Донецькій та Луганській областях. Але не спромоглися на рішучі заходи, аби дати відсіч російському диктатору путіну.

І лише повномасштабна російська агресія проти України згуртувала цивілізований світ у протидії явищу, яке наслідує сталінізм та нацизм.

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