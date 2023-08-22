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Сегодня годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа - в Европе чтят память жертв сталинизма и нацизма

Киев • УНН

 • 776030 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, 23 августа, в Европе чтят память жертв сталинизма и нацизма. Событие было введено по инициативе Европейского парламента в 2009 году, пишет УНН.

Последствия подписания пакта

Именно 23 августа 1939 года в Москве министры иностранных дел советского союза и нацистской Германии подписали пакт Молотова-Риббентропа, который, фактически, запустил механизм Второй мировой войны.

Уже через неделю Германия вторглась в Польшу и началась Вторая мировая война. Впоследствии ссср оккупировал Литву, Латвию и Эстонию, развязал агрессивную войну против Финляндии. Два диктатора Сталин и Гитлер делили Европу в соответствии с секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа.

Еще до подписания пакта, фактически с молчаливого согласия стран Запада, гитлеровская Германия осуществила аншлюс Австрии и раздел Чехословакии. Такой же слабой была реакция и на агрессивные действия Германии и ссср и после подписания пакта.

ссср до конца июня 1941 года поставлял в Германию огромные объемы разнообразного сырья, и тем самым помогал ей покорять страны Европы. А противоречия между двумя диктаторами привели к самому кровавому этапу Второй мировой войны.

По разным оценкам количество жертв Второй мировой войны колеблется от 60 до 80 миллионов человек. Из них 9 миллионов – это украинцы. Именно такой была цена попустительству нацизму и сталинизму.

Усвоен ли урок истории

К сожалению, и в современной истории страны Запада долгое время отдавали предпочтение политике умиротворения агрессора. Фактически, не было никакой реакции на вторжение россии в Грузию в 2008 году.

Страны Запада хоть и осудили оккупацию Крыма и поддержку россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Но не смогли принять решительные меры, чтобы дать отпор российскому диктатору Путину.

И только полномасштабная российская агрессия против Украины сплотила цивилизованный мир в противодействии явлению, которое наследует сталинизм и нацизм.

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