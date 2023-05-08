9 травня: День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Еволюція свята та ставлення до нього українців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, 9 травня, українці відзначають День перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Це є той самий День перемоги, що дістався нам у спадок від радянських часів. Назва свята була змінена та доповнена Верховною Радо у 2015 році у рамках прийняття пакету законів про декомунізацію. І, скоріш за все, саме 9 травня, ми відзначаємо це свято востаннє, пише УНН.
Як змінилося ставлення українців до 9 травня?
Показовим у цьому відношенні є результати нещодавнього соцопитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). 9 травня як «День перемоги», який за своїм змістом та наповненням нам дістався від радянського союзу одним з найбільш важливих святом для себе вважають лише 13% українців. У 2010 році таких людей було 58%, у 2021 році – 30%.
У КМІС це пояснюють тим, що у росії 9 травня ж кожним роком набуває все більш агресивного та мілітаристського значення.
Власне, після окупації Криму, підтримки сепаратистів на Донбасі, розв’язання повномасштабної війни не дивно, що більшість українців не хоче ототожнювати себе з рф та сакральними для неї датами.
Цікавим також є порівняння опитувань групи «Рейтинг» за різні роки. Якщо у квітні 2014 року більшість українців віддавали перевагу Дню перемоги над Днем пам’яті жертв Другої світової війни (73% на 24%). То вже у квітні 2018 року кількість прихильників Дня перемоги поменшало - 58% на 34%. А вже у квітні 2022 року 80% віддавали перевагу Дню пам’яті жертв, і лише 15% більш важливим вважали День перемоги.
Тому логічним кроком було об’єднати День пам’яті та День перемоги над нацизмом, та відзначати його саме 8 травня, як це робиться європейських країнах. Вчора у своєму зверненні Зеленський повідомив, що подав до Верховної Ради відповідний законопроект.
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Жертви та втрати України у Другій світовій війні
Власне, у який би день Україна не відзначала День пам’яті та перемоги над нацизмом, важливо пам’ятати одне – український народ заплатив високу ціну за перемогу над гітлерівською Німеччиною.
Вже багато років науковці розходяться у питанні втрат Україні у Другій світовій війні. Якщо спробувати підсумувати усі озвучені дані, то вийде, людські втрати становлять близько 9 мільйонів осіб. З них:
– понад 5 мільйонів цивільних;
– 3-4 мільйони військовослужбовців.
За час війни до лав радянської армії було призвано близько 7 мільйонів українців. Половина з тих, хто повернулися з фронту були інвалідами.
В Україні було повністю зруйновано близько 700 міст та 28 тисяч сіл. Загальний збиток України за підсумками Другої світової війни оцінюють у 45% від збитку радянського союзу.
Близько 250 тисяч етнічних українців під час Другої світової війни воювали у лавах збройних сил Польщі, США, Канади та Франції.
Понад 100 тисяч українців виборювали незалежність у лавах Української повстанської армії.