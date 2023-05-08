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День пам’яті та перемоги над нацизмом: що зміниться та чому перемогу у Другій світовій війні відзначатимемо 8 травня

Київ • УНН

 • 1545331 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про встановлення 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. УНН розбирався коли й що відзначатимуть українці після ухвалення цього документу.

Починаючи з 2015 року 8 травня в Україні відзначається День пам’яті та примирення. Законопроект поданий Володимиром Зеленським, фактично замінює один пам’ятний день на інший. Водночас День пам’яті та перемоги над нацизмом об’єднує в собі і День пам’яті і День Перемоги, особливо на тлі того, що відповідним указом Президент встановив, що відтепер 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи.

Чому 8 травня буде днем і пам’яті, і перемоги?

У пояснювальній записці до законодавчої ініціативи глави держави йдеться, що у європейських державах ця перемога щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні.

«Друга світова війна є найбільш кривавою і жорстокою в історії людства (загинуло від 50 до 85 мільйонів людей). В історії України, територія якої була одним з основних полів битви, ця війна стала болючою раною – загинуло понад вісім мільйонів наших співвітчизників – воїнів та мирних жителів. Їх внесок у спільну перемогу над нацизмом є надзвичайно вагомим і неоціненним», - додається у документі.

Наголошується, що Україна як цивілізована, миролюбива та демократична європейська держава вшановує пам’ять про подвиг кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв, кого торкнулась війна, – цивільних, які постраждали від окупації і бойових дій, остарбайтерів, підпільників, дітей війни та інших.

«Для громадян України є обов’язком пам’ятати, ціною яких величезних втрат здобуто перемогу над нацизмом», - додається у пояснювальній записці.

З огляду на зазначене та з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невід’ємна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня.

Що зміниться з ухвалення законопроекту?

Після ухвалення цього законопроекту та набуття документом чинності заходи вшанування жертв Другої світової війни, а також заходи з увічнення перемоги над нацизмом відбуватимуться в Україні саме 8 травня.
Крім того, в законопроекті пропонується встановити 8 травня святковим днем, в який робота не проводиться або ж якщо він придає на вихідний, то відбуватиметься перенос вихідного на наступний робочий день. Однак, ця законодавча норма почне діяти тільки після скасування воєнного стану.

Поки не відомо, якою саме буде символіка Дня пам’яті та перемоги над нацизмом і чи залишиться червоний мак символом вшанування полеглих у війні.

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