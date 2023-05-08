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Замість Дня перемоги 9 травня буде День Європи – Зеленський підписав указ

Замість Дня перемоги 9 травня буде День Європи – Зеленський підписав указ

Київ • УНН

 • 2231612 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Починаючи з цього року 9 травня Україна відзначатиме День Європи. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир», - повідомив глава держави у своєму зверненні.

Зеленський зауважив, що 9 травня святкується День Європи – для відзначення досягнутих миру та єдності.

«Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. І правильно буде разом з усією вільною Європою відзначати День Європи.

Вічна памʼять усім загиблим у Другій світовій війні! Слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму та переміг! Слава всім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям!», - заявив Президент у своєму зверненні.

Відповідний указ вже оприлюднений на сайті глави держави.

«Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю:
1. Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу», - йдеться у документі.
Додамо, що раніше День Європи відзначався в Україні у третю суботу травня.

Коли ж День перемоги?

Глава держави вніс на розгляд парламенту ініціативу про визнання 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

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