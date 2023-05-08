Президент ініціював визнання 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ініціював встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави.
Цитата
«Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що «ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок». Адже саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме в цей день набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту.
«Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета – поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми бʼємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою. І ми переможемо! Буде день нашої перемоги – День перемоги України. Буде!», - йдеться у зверненні Президента.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: День пам’яті та примирення: коли був започаткований та як відзначатимуть цього року в Україні та світі