Президент инициировал признание 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

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«Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что «мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей». Ведь именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Именно в этот день вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

«Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим лгать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-то страны или народа. Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой. И мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет!», - говорится в обращении Президента.

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