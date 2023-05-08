День пам’яті та примирення: коли був започаткований та як відзначатимуть цього року в Україні та світі

Історичний екскурс

7 травня 1945 року у французькому місті Реймс був підписаний Акт про повну капітуляцію військ нацистської Німеччини. 8 травня він був ратифікований у Берліні. Однак в срср обурилися, що провідну роль у підписанні Акту відіграли західні союзники. Тому пізно ввечері у передмісті Берліна підписали Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Але за московським часом це відбулося вже 9 травня. Тому, на відміну від інших країн світу, 9 травня було днем перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні виключно у країнах колишнього радянського союзу.

У листопаді 2004 року Генеральна Асамблея ООН своїм рішенням проголосила 8 та 9 травня Днями пам’яті та примирення. У резолюції пропонується на територіях держав-членів ООН шанувати у ці дні пам’ять усіх жертв Другої світової війни.

Також у резолюція міститься заклик до усіх держав-членів ООН об’єднати зусилля задля урегулювання всіх суперечок мирними засобами, аби не піддавати подальшій загрозі міжнародний мир і безпеку.

Чи будуть якісь особливості відзначення в Україні та інших державах?

Президент Франції Макрон 8 травня відвідає два різні заходи. Вранці у Парижі він візьме участь у церемонії запалювання вічного вогню на могилі невідомого солдата під Тріумфальною аркою. У другій половині дня він вирушить до Ліону, де відвідає національний меморіал колишньої в'язниці Монлюк, у який знаходився один з лідерів французьського Руху опору Жан Мулен.

У Великій Британії у цей день традиційно проводяться покладання квітів, паради, зустрічі ветеранів, концерти. Також традиційними є дві хвилини мовчання. Особливістю цього року є те, що в Британії 8 травня оголошений додатковий вихідний день на честь коронації Його Величності короля Чарльза III, яка, нагадаємо, відбулася 6 травня.

Найбільш суперечливим цей день є для Німеччини, яка розв’язала та програла Другу світову війну. Сучасна Німеччина не визнає себе правонаступником Третього Рейху, тому День перемоги трактується як визволення від нацистської тиранії. Багато років поспіль тут 8 та 9 травня проводилися заходи біля меморіалів радянським солдатам у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді. Однак, після того як рф розв’язала війну проти України їх обмежили.

Цього року суперечка, яка дійшла до суду, точилася довкола можливості демонстрації українських та російських прапорів. Станом на вечір 7 травня, заборону на використання обох державних прапорів було скасовано, також в місцях вшанування пам’яті радянських воїнів було дозволене використання радянської символіки та георгіївської стрічки.

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У країнах Європи свої 5 копійок в цей день, намагається вставити росія. Зокрема, у Парижі вже декілька років поспіль російські організації проводять малочислену ходу, так званий, «безсмертний полк». Запланована вона і на це 8 травня.

В Україні 8 та 9 травня у першу чергу пов’язані із небезпекою ракетних ударів через сакральність цих дат для рф. Зокрема, у Полтавській області школи на ці два дні перевели на дистанційне навчання. Таку ж рекомендацію озвучили і у Кіровоградській ОВА.

Щодо якихось заходів, то як ми розуміємо, кожен регіон приймати рішення в залежності від безпекової ситуації Зокрема, у Львові 8 травня об 12 годині відбудеться покладання квітів та запалення лампадок, а також здійснення чину екуменічної панахиди біля памʼятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328».

Заходи за участю перших осіб держави не анонсуються з міркувань безпеки.

Чому символом цього дня є червоний мак?

Квітка маку спершу вважалася символом жертв Першої світової війни, а згодом стала символом жертв усіх збройних та цивільних конфліктів, починаючи з 1914 року.

Традицію вшановувати пам’ять жертв війни саме квіткою маку приписують канадському військовому лікарю Джону Мак-Крею та представниці Християнської асоціації молодих жінок Мойні Майкл, які з інтервалом у три роки (1915, 1918) написали вірші, у яких мак є символом пам’яті за загиблими.

В Україні графічний символ маку у вигляді чотирьох кіл, що накладаються одне на одне розробив харківський дизайнер Сергій Мішакін. Він був використаний у 2014 році, коли в Україні вперше, хоч і не на офіційному рівні, відзначили День пам’яті та примирення.

Разом з графічними символами в Україні використовуються слогани «Пам’ятаємо. Перемагаємо» та «Ніколи знову».

Ставлення українців до Дня пам’яті та примирення

Сучасна повномасштабна війна вплинула й на ставлення до памʼяті про Другу світову. Згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології в січні 2023 року, 62% українців підтримують відзначення саме Дня памʼяті та примирення 8 травня. Підтримка відзначення 9 травня як Дня перемоги над нацизмом скоротилася до 22%. Також 62% вважають, що необхідно вшановувати всіх, хто загинув чи постраждав у Другій світовій війні. Абсолютна більшість – 85% вважає Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв'язання Другої світової війни.