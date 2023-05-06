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Посол закликав українців 8 травня не відвідувати радянських меморіалів у Берліні

Київ • УНН

 • 1630476 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Дипломатам та громаді вдалось відстояти український прапор - у Берліні не заборонятимуть використовувати синьо-жовтий стяг на 8 та 9 травня. Про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв і одразу ж закликав представників української громади 8 травня не йти до радянських пам'ятників, передає УНН.

Деталі

"Останні декілька днів українські дипломати та крута українська громада боролися за український прапор, що його не прирівнювали з прапором держави-агресора, держави-теориста. І ми цю боротьбу виграли. Український прапор дозволено", - сказав Макеєв.

За словами посла, учора увечері він мав довгу розмову з керівництвом поліції Берліна і саме активність української громади дозволила переконати правоохоронців не оскаржувати рішення суду, за яке боролись українці.

Крім того, Макеєв заявив, що 8 травня у день памʼяті та примирення вирішив не ходити до радянських меморіалів.

"Я вшаную памʼять українців, які боролися з нацизмом, "тихим" покладанням квітів до центрального німецького меморіалу пам'яті "жертв війн і тиранії" Neue Wache, відвідаю Рейхстаг, де з депутатами демократичних фракцій підійду до "графіті", зроблених українськими воїнами у травні 1945 року, а ввечері візьму участь у ході пам'яті української громади.
Закликаю вас не відвідувати радянських меморіалів та приєднатися до ходи памʼяті. З українськими прапорами!" - резюмував посол.

Раніше

Берлінський адміністративний суд дозволив використання українських прапорів на вшануванні пам'яті загиблих воїнів у Другій світовій війні, використання російських прапорів надалі залишається під забороною.

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