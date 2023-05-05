У Берліні скасували заборону на використання українських прапорів 8 і 9 травня, російські залишили під забороною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Берлінський адміністративний суд дозволив використання українських прапорів на вшануванні пам'яті загиблих воїнів у Другій світовій війні, використання російських прапорів надалі залишається під забороною, пише rbb24, передає УНН.
Деталі
У п'ятницю ввечері Берлінський адміністративний суд зняв заборону на використання українських прапорів на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде. Про це виданню rbb24 повідомила українська організація "Віче".
Доповнення
8 і 9 травня виповнюється 78 років з дня закінчення Другої світової війни в Європі. Щоб забезпечити "гідне вшанування пам'яті загиблих воїнів колишньої радянської армії", берлінська поліція заборонила вивішувати біля пам'ятників російські та українські прапори, а також вмикати маршову музику.
Рішення берлінського суду стосується лише українських прапорів і військової музики - російські залишаються під забороною.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що поліція Берліна ввела заборону на розміщення українського та російського прапорів навколо радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді 8 та 9 травня.