У Берліні заборонили використання та розміщення українських та російських прапорів на 8 та 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Поліція Берліна ввела заборону на розміщення українського та російського прапорів навколо радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді 8 та 9 травня. Про це повідомляє Berliner Morgenpost, пише УНН.
8 та 9 травня відзначається чергова річниця закінчення Другої світової війни в Європі. А рішення прийнято з метою забезпечення «гідної пам'яті полеглих солдатів тодішньої Радянської Армії».
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Зокрема, в поліції заборонили у ці дні виконувати маршеві та військові пісні та «видавати вигуки, які через ситуацію, що склалася, підходять для схвалення або прославлення війни в Україні».
Подібна заборона існувала і минулого року. На той момент це викликало негативну реакцію української сторони. Зокрема, тодішнього посла Україні у Берліні Андрія Мельника.
Однак, влада Берліна вирішила не змінювати своє рішення.
«Акт пам'яті та поваги до цих меморіалів також має бути збережений на тлі російсько-української війни, що триває. Ця війна не повинна ламати стереотипи в Берліні, особливо з урахуванням символічної дати, поза демократичним дискурсом у конфліктах чи суперечках», - зазначили у поліції Берліна.
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