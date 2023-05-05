В Берлине запретили использование и размещение украинских и российских флагов на 8 и 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Полиция Берлина ввела запрет на размещение украинского и российского флагов возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Об этом сообщает Berliner Morgenpost, пишет УНН.
8 и 9 мая отмечается очередная годовщина окончания Второй мировой войны в Европе. А решение принято с целью обеспечения «достойной памяти павших солдат тогдашней Советской Армии».
Детали
В частности, в полиции запретили в эти дни исполнять маршевые и военные песни и «издавать возгласы, которые из-за сложившейся ситуации подходят для одобрения или прославления войны в Украине».
Подобный запрет существовал и в прошлом году. На тот момент это вызвало негативную реакцию украинской стороны. В частности, тогдашнего посла Украины в Берлине Андрея Мельника.
Однако, власти Берлина решили не менять свое решение.
«Акт памяти и уважения к этим мемориалам также должен быть сохранен на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно с учетом символической даты, вне демократического дискурса в конфликтах или спорах», - отметили в полиции Берлина.
Напомним
Зеленский 13 мая должен посетить столицу Германии.