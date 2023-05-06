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Посол призвал украинцев 8 мая не посещать советские мемориалы в Берлине

Посол призвал украинцев 8 мая не посещать советские мемориалы в Берлине

Киев • УНН

 • 1630473 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Дипломатам и громаде удалось отстоять украинский флаг - в Берлине не будут запрещать использовать сине-желтый флаг на 8 и 9 мая. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев и сразу же призвал представителей украинской громаді 8 мая не идти к советским памятникам, передает УНН.

Детали

"Последние несколько дней украинские дипломаты и крутая украинская громада боролись за украинский флаг, чтобы его не приравнивали с флагом государства-агрессора, государства-теориста. И мы эту борьбу выиграли. Украинский флаг разрешен", - сказал Макеев.

По словам посла, вчера вечером он имел долгий разговор с руководством полиции Берлина и именно активность украинской громады позволила убедить правоохранителей не оспаривать решение суда, за которое боролись украинцы.

Кроме того, Макеев заявил, что 8 мая в день памяти и примирения решил не ходить к советским мемориалам.

"Я почту память украинцев, которые боролись с нацизмом, "тихим" возложением цветов к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании" Neue Wache, посещу Рейхстаг, где с депутатами демократических фракций подойду к "граффити", сделанных украинскими воинами в мае 1945 года, а вечером приму участие в шествии памяти украинской громады.

Призываю вас не посещать советские мемориалы и присоединиться к шествию памяти. С украинскими флагами!" - резюмировал посол.

Ранее

Берлинский административный суд разрешил использование украинских флагов на чествовании памяти погибших воинов во Второй мировой войне, использование российских флагов в дальнейшем остается под запретом.

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