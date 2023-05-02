Українці різко змінили ставлення до травневих свят - дослідження

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Серед українців у 2023 році різко впала кількість прихильників Дня перемоги 9 травня менше тепер - тільки у Дня праці 1 травня. Найулюбленішим залишився Великдень. Такі дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології щодо ставлення українців до свят, пише УНН

Деталі

За даними Київського міжнародний інституту соціології, ставлення до Дня праці, 1 травня, з 2010 до 2021 суттєво не змінилося, це було одне з найменш популярних свят, тільки 12% українців вважали його найбільш важливим чи улюбленим. У 2023 році кількість прихильників цього свята впала до 5% і це зараз найменш улюблене свято серед українців.

А от День перемоги 9 травня зазнав "драматичних змін", зазначають фахівці. У 2010 це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. За популярністю День перемоги поступався лише Новому року, Різдву і Великодню. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці.

Цитата

"Вочевидь це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у росії як мілітаристське агресивне свято", - йдеться в звіті.

Згідно з дослідженням, найбільш улюбленими святами українці назвали:

  • Великдень - 70%
  • Різдво Христове - 69%
  • День Незалежності України - 63%
  • День захисників і захисниць України - 54%
  • Новий рік - 52%
  • День Конституції - 29%
  • Міжнародний жіночий день - 25%
  • Трійця - 22%
  • День перемоги - 13%
  • День праці - 5%

Доповнення

Київський міжнародний інститут соціології упродовж 14-22 лютого 2023 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. Статистична похибка не перевищувала 2,4%.

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