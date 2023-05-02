Украинцы резко изменили отношение к майским праздникам - исследование

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Среди украинцев в 2023 году резко упало количество сторонников Дня победы 9 мая меньше теперь - только у Дня труда 1 мая. Самой любимой осталась Пасха. Такие данные исследования Киевского международного института социологии об отношении украинцев к праздникам, пишет УНН

Детали

По данным Киевского международного института социологии, отношение ко Дню труда 1 мая с 2010 до 2021 существенно не изменилось, это был один из наименее популярных праздников, только 12% украинцев считали его наиболее важным или любимым. В 2023 году количество сторонников этого праздника упало до 5% и это сейчас наименее любимый праздник среди украинцев.

А вот День победы 9 мая претерпел "драматические изменения", отмечают специалисты. В 2010 это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения. По популярности День победы уступал лишь Новому году, Рождеству и Пасхе. К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его наиболее важным праздником. А в 2023 осталось только 13% сторонников этого праздника, меньше сторонников только у Дня труда.

Цитата

"Очевидно это связано с войной, с тем, что День победы очень активно празднуется в россии как милитаристский агрессивный праздник", - говорится в отчете.

Согласно исследованию наиболее любимыми праздниками украинцы назвали:

  • Пасху - 70%
  • Рождество Христово - 69%
  • День Независимости Украины - 63%
  • День защитников и защитниц Украины - 54%
  • Новый год - 52%
  • День Конституции - 29%
  • Международный женский день - 25%
  • Троица - 22%
  • День победы - 13%
  • День труда - 5%

Дополнение

Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» 14-22 февраля 2023 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины. Статистическая погрешность не превышала 2,4%.

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