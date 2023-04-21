Сколько украинцы зарабатывают в Польше и какова стоимость проживания - исследование

Детали

Компания Personnel Service, которая занимается, среди прочего, рекрутингом работников из Украины для нужд работодателей в Польше, приводит в сообщении результаты последнего отчета Национального банка Польши "Жизнь и экономическое положение мигрантов из Украины в Польше - влияние пандемии и войны на характер миграции в Польше". В нем указано, что 65% украинцев, проживающих в Польше, работают, а 24% - ищут работу.

Сколько зарабатывают украинцы в Польше

Согласно последнему "Барометру польского рынка труда" Personnel Service, в Польше почти каждый четвертый украинец зарабатывает от 2,7 тысячи до 3 тысяч злотых нетто в месяц. Больше всего - 35% работников из Украины получают от 3 до 4 тысяч злотых чистыми в месяц. На более высокие зарплаты могут рассчитывать 17% работников, которые зарабатывают от 4 до 5 тысяч злотых нетто в месяц. 8% получают от 5 до 6 тысяч злотых нетто в месяц, а 2% получают зарплату более 6 тысяч злотых чистыми.

Кшиштоф Инглот, основатель Personnel Service и эксперт рынка труда, отметил, что "украинские трудовые мигранты, которые приезжают на работу в Польшу, часто работают более 40 часов в неделю, поэтому могут зарабатывать еще больше". Инглот также отметил, что люди, которые мигрируют с целью работы, часто выбирают модель челнока. Это означает, что полгода они работают в Польше, "чтобы поправить семейный бюджет, а затем возвращаются в Украину".

По мнению Personnel Service, вызывает беспокойство то, что 12% людей соглашаются на работу за деньги ниже минимальной зарплаты в Польше.

"Еще в ноябре о трудоустройстве украинцев нелегально, предлагая им зарплату ниже минимальной, заявлял мизерный процент работодателей. Сейчас этот показатель выше, что в определенной степени может быть связано с галопирующим темпом роста минимальной зарплаты. Еще в декабре 2022 года минимальная почасовая ставка не превышала 20 злотых, теперь она составляет почти 23 злотых, поэтому работодатели ищут способы уменьшить свои расходы", - отметил Кшиштоф Инглот.

Стоимость проживания в Польше

Опрос показывает, что каждый третий работник из Украины утверждает, что тратит в Польше всего 200-500 злотых в месяц. "Такие скромные расходы часто возможны благодаря большому пакету льгот, который включает, среди прочего, питание, транспорт до работы и проживание. Однако есть люди, которые тратят больше. 31% людей выделяют на эти цели от 500 до 1000 злотых, а 14% ежемесячно тратит на жизнь от 1000 до 2000 злотых", - говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что скромнее живут в Польше женщины, что отличается от предыдущих результатов исследования. "В настоящее время 46% женщин тратят максимум 500 злотых в месяц по сравнению с 41% мужчин. В ноябре 2022 года эти пропорции были противоположными", - добавляют исследователи. В то же время отмечают, что неизменным остается факт больших расходов у молодежи.

Работники из Украины, которые находятся в Польше, не обязательно отправляют деньги родным. Чаще всего они накапливают капитал, который потом в полном объеме везут на родину. Более половины (55%) людей признаются, что вообще не осуществляют международных переводов.

"Среди тех, кто осуществляет регулярные денежные переводы, 12% выделяют на эти цели от 500 до 1000 злотых, 13% ежемесячно отправляют своим близким от 1000 до 2000 злотых, а 12% выделяют более 2000 злотых. Меньшие суммы - от 200 до 500 злотых ежемесячно - перечисляют на семьям 8% людей", - говорится в исследовании.

Справочно

Как пояснили в сообщении, опрос работодателей в Польше проводился по методу CAWI (интернет-интервью с помощью компьютера). В исследовании приняли участие 317 компаний, в которых работает не менее 10 человек. Из них 105 – это предприятия, в которых работает от 10 до 49 человек, 108 – от 50 до 249 человек, 104 – от 250 человек. Опрос проводился 6-9 февраля 2023 года.