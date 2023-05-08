День памяти и примирения: когда был основан и как будут отмечать в этом году в Украине и мире

Исторический экскурс

7 мая 1945 года во французском городе Реймс был подписан Акт о полной капитуляции войск нацистской Германии. 8 мая он был ратифицирован в Берлине. Однако в ссср возмутились, что ведущую роль в подписании Акта сыграли западные союзники. Поэтому поздно вечером в пригороде Берлина подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но по московскому времени это произошло уже 9 мая. Поэтому, в отличие от других стран мира, 9 мая было днем победы над Германией во Второй мировой войне исключительно в странах бывшего советского союза.

В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своим решением провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. В резолюции предлагается на территориях государств-членов ООН чтить в эти дни память всех жертв Второй мировой войны.

Также в резолюции содержится призыв ко всем государствам-членам ООН объединить усилия для урегулирования всех споров мирными средствами, чтобы не подвергать дальнейшей угрозе международный мир и безопасность.

Будут ли какие-то особенности празднования в Украине и других государствах?

Президент Франции Макрон 8 мая посетит два разных мероприятия. Утром в Париже он примет участие в церемонии зажжения вечного огня на могиле неизвестного солдата под Триумфальной аркой. Во второй половине дня он отправится в Лион, где посетит национальный мемориал бывшей тюрьмы Монлюк, в которой находился один из лидеров французского Движения сопротивления Жан Мулен.

В Великобритании в этот день традиционно проводятся возложение цветов, парады, встречи ветеранов, концерты. Также традиционными являются две минуты молчания. Особенностью этого года является то, что в Британии 8 мая объявлен дополнительный выходной день в честь коронации Его Величества короля Чарльза III, которая, напомним, состоялась 6 мая.

Наиболее противоречивым этот день является для Германии, которая развязала и проиграла Вторую мировую войну. Современная Германия не признает себя правопреемником Третьего Рейха, поэтому День победы трактуется как освобождение от нацистской тирании. Много лет подряд здесь 8 и 9 мая проводились мероприятия у мемориалов советским солдатам в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Однако, после того как рф развязала войну против Украины их ограничили.

В этом году спор, который дошел до суда, шел вокруг возможности демонстрации украинских и российских флагов. По состоянию на вечер 7 мая, запрет на использование обоих государственных флагов был отменен, также в местах чествования памяти советских воинов было разрешено использование советской символики и георгиевской ленты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол призвал украинцев 8 мая не посещать советские мемориалы в Берлине

В странах Европы свои 5 копеек в этот день, пытается вставить россия. В частности, в Париже уже несколько лет подряд российские организации проводят малочисленное шествие, так называемый, «бессмертный полк». Запланировано оно и на это 8 мая.

В Украине 8 и 9 мая в первую очередь связаны с опасностью ракетных ударов из-за сакральности этих дат для рф. В частности, в Полтавской области школы на эти два дня перевели на дистанционное обучение. Такую же рекомендацию озвучили и в Кировоградской ОВА.

Что касается каких-то мероприятий, то как мы понимаем, каждый регион принимает решение в зависимости от ситуации с безопасностью. В частности, во Львове 8 мая в 12 часов состоится возложение цветов и зажжение лампадок, а также совершение чина экуменической панихиды у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-328».

Мероприятия с участием первых лиц государства не анонсируются из соображений безопасности.

Почему символом этого дня является красный мак?

Цветок мака сначала считался символом жертв Первой мировой войны, а впоследствии стал символом жертв всех вооруженных и гражданских конфликтов, начиная с 1914 года.

Традицию чествовать память жертв войны именно цветком мака приписывают канадскому военному врачу Джону Мак-Крею и представительнице Христианской ассоциации молодых женщин Мойне Майкл, которые с интервалом в три года (1915, 1918) написали стихи, в которых мак является символом памяти по погибшим.

В Украине графический символ мака в виде четырех накладывающихся друг на друга кругов разработал харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Он был использован в 2014 году, когда в Украине впервые, хоть и не на официальном уровне, отметили День памяти и примирения.

Вместе с графическими символами в Украине используются слоганы «Помним. Побеждаем» и «Никогда снова».

Отношение украинцев ко Дню памяти и примирения

Современная полномасштабная война повлияла и на отношение к памяти о Второй мировой. Согласно опросу, который провел Киевский международный институт социологии в январе 2023 года, 62% украинцев поддерживают празднование именно Дня памяти и примирения 8 мая. Поддержка празднования 9 мая как Дня победы над нацизмом сократилась до 22%. Также 62% считают, что необходимо чествовать всех, кто погиб или пострадал во Второй мировой войне. Абсолютное большинство – 85% считает Советский Союз ответственным и причастным к развязыванию Второй мировой войны.

.