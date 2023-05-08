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Вместо Дня победы 9 мая будет День Европы - Зеленский подписал указ

Вместо Дня победы 9 мая будет День Европы - Зеленский подписал указ

Киев • УНН

 • 2231608 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Начиная с этого года 9 мая Украина будет отмечать День Европы. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

«Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, которое приближает мир», - сообщил глава государства в своем обращении.

Зеленский отметил, что 9 мая празднуется День Европы – для чествования достигнутых мира и единства.

«Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы.

Вечная память всем погибшим во Второй мировой войне! Слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы одинаково обязаны нашей жизнью!», - заявил Президент в своем обращении.

Соответствующий указ уже обнародован на сайте главы государства.

«Осознавая европейскую идентичность Украинского народа, с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте, подтверждая преданность идеалам и ценностям демократии, поддерживая инициативы молодежных и других общественных объединений, постановляю:
1. Установить в Украине День Европы, который отмечать ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского Союза», - говорится в документе.

Добавим, что ранее День Европы отмечался в Украине в третью субботу мая.

Когда же День победы?

Глава государства внес на рассмотрение парламента инициативу о признании 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. 

Украинские Национальные Новости

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