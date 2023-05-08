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День памяти и победы над нацизмом: что изменится и почему победу во Второй мировой войне будем отмечать 8 мая

День памяти и победы над нацизмом: что изменится и почему победу во Второй мировой войне будем отмечать 8 мая

Киев • УНН

 • 1545322 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. УНН разбирался когда и что будут отмечать украинцы после принятия этого документа.

Начиная с 2015 года 8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения. Законопроект поданный Владимиром Зеленским, фактически заменяет один памятный день на другой. В то же время День памяти и победы над нацизмом объединяет в себе и День памяти и День Победы, особенно на фоне того, что соответствующим указом Президент установил, что отныне 9 мая в Украине будут праздновать День Европы.

Почему 8 мая будет днем и памяти, и победы?

В пояснительной записке к законодательной инициативе главы государства говорится, что в европейских государствах эта победа ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии – чествованием памяти павших во Второй мировой войне.

«Вторая мировая война является самой кровавой и жестокой в истории человечества (погибло от 50 до 85 миллионов человек). В истории Украины, территория которой была одним из основных полей битвы, эта война стала болезненной раной – погибло более восьми миллионов наших соотечественников – воинов и мирных жителей. Их вклад в общую победу над нацизмом является чрезвычайно весомым и неоценимым», - добавляется в документе.

Отмечается, что Украина как цивилизованное, миролюбивое и демократическое европейское государство чтит память о подвиге каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв, кого коснулась война, – гражданских, пострадавших от оккупации и боевых действий, остарбайтеров, подпольщиков, детей войны и других.

«Для граждан Украины является обязанностью помнить, ценой каких огромных потерь одержана победа над нацизмом», - добавляется в пояснительной записке.

Учитывая указанное и с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая.

Что изменится с принятием законопроекта?

После принятия этого законопроекта и вступления документа в силу мероприятия по чествованию жертв Второй мировой войны, а также мероприятия по увековечению победы над нацизмом будут проходить в Украине именно 8 мая.

Кроме того, в законопроекте предлагается установить 8 мая праздничным днем, в который работа не проводится или же если он приходится на выходной, то будет происходить перенос выходного на следующий рабочий день. Однако, эта законодательная норма начнет действовать только после отмены военного положения.

Пока не известно, какой именно будет символика Дня памяти и победы над нацизмом и останется ли красный мак символом чествования погибших в войне.

Украинские Национальные Новости

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