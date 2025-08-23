День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа

Сегодня, 23 августа, отмечают День Государственного Флага Украины и День города Харькова, пишет УНН.

День Государственного Флага Украины

23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага. Сине-желтый стяг - символ нашей идентичности, борьбы и свободы. Его истоки уходят еще во времена Руси и казацких знамен, а как национальный флаг он утвердился во время "Весны народов" 1848 года во Львове.

В ХХ веке стяг стал символом украинской государственности и сопротивления - от революции 1917-го до подпольных акций в советской Украине. В 1991 году он взвился над Верховной Радой, а с 1992-го официально утвержден как государственный.

Сегодня украинский флаг поднимали на Эвересте, в Антарктиде и космосе, он сопровождает воинов на фронте и развевается над освобожденными городами, оставаясь несокрушимым знаком веры в свободную Украину.

Международный день слепых собак

Международный день слепых собак ежегодно отмечают 23 августа, чтобы подчеркнуть особые способности четвероногих с нарушениями зрения и повысить осведомленность об их жизни. Эта дата стала символом поддержки владельцев собак, которые потеряли зрение или имеют его нарушения, и напоминает обществу: такие любимцы способны дарить любовь, верность и радость не меньше, чем здоровые животные.

Праздник учредила Сара Хорн - хозяйка слепого джек-рассел-терьера по кличке Шемми. Впервые его отметили 23 августа 2017 года, ровно через девять лет после исторического события - первой в мире имплантации роговицы собаке. С тех пор день призван сплотить всех, кто заботится о слепых и слабовидящих собаках, а также распространять знания о правильном уходе за ними.

Причинами слепоты у животных могут быть старение, генетические заболевания, катаракта, глаукома, дегенеративные процессы сетчатки или последствия травм.

Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма

В этот день 1939 года в Москве был подписан Пакт Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией. Тайный протокол к соглашению предусматривал раздел Восточной Европы на сферы влияния, что открыло путь ко Второй мировой войне, оккупации Польши и аннексиям ряда стран.

С 2009 года 23 августа официально отмечается в ЕС как День памяти жертв тоталитарных режимов. Европарламент подчеркивает: только сохранение правды и исторической памяти о преступлениях нацизма и сталинизма может гарантировать мир и демократию на континенте.

День города Харьков

23 августа Харьков отмечает свой День города. Это один из крупнейших и важнейших городов Восточной Украины, который официально получил статус города в 1654 году. Сегодня Харьков является значительным научным, промышленным, культурным, медицинским и политическим центром региона. Город считают студенческой столицей страны - здесь учатся сотни тысяч представителей молодежи в десятках учебных заведений разного уровня. В 2019 году Харьков попал в пятерку самых комфортных украинских городов согласно мировому рейтингу индекса качества жизни Numbeo.

Относительно возраста Харькова до сих пор ведутся споры. Одни историки считают, что городу около 370 лет, тогда как другие настаивают, что его история может насчитывать более полутора тысяч лет. Археологические раскопки свидетельствуют, что люди жили на этой территории еще в бронзовом веке, во втором тысячелетии до нашей эры. В то же время документальные источники подтверждают, что в 1654 году на слиянии рек Лопань и Харьков начали сооружать крепость для защиты от татарских набегов - именно с этого времени город считается основанным.

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации установлен по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО и приурочен к восстанию рабов в Сан-Доминго и Гаити 1791 года, которое положило начало процессу постепенной отмены рабства.

В начале третьего тысячелетия эта дата стала символичной для американского штата Огайо, где состоялось торжественное открытие Музея истории рабства. Ежегодно на острове Горе у побережья Сенегала, который был одним из ключевых транзитных пунктов работорговли, проходят мемориальные мероприятия в честь погибших.

Рабство остается одной из самых трагических страниц человечества. Хотя оно официально отменено и осуждено на международном уровне, современные формы принудительного труда и эксплуатации до сих пор затрагивают миллионы людей в мире. По данным ООН, ежегодно больше всего страдают женщины и дети: их обманывают, насильно удерживают и превращают в "живой товар". Современная работорговля, или "новая работорговля", остается одной из наиболее острых глобальных проблем нашего времени.

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

23 августа православные христиане отмечают Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. История праздника связана с тем, как родители привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм. На ступенях ее встретил отец Иоанна Предтечи, взял за руку и поднял по высоким ступеням к святейшему месту храма. Эти ступени стали символом духовного пути Богородицы.

Отдание считается последним днем празднования, которое длится несколько дней, однако его значимость не уменьшается. В храмах проходят торжественные богослужения, а верующие получают возможность переосмыслить свою жизнь и обратиться к Богу. Этот день дарит ощущение духовной радости, подобное тому, которое испытывает человек во время праздничной литургии. Традиционно в этот день не устраивают шумных развлечений, не убирают, не шьют и не стирают, а также не совершаются церковные браки.

