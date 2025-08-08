«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновления

$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 4046 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 53387 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 50331 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 109648 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 109470 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 95461 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 145459 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74747 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47435 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46274 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
75%
756мм
Популярные новости
Немецкие инженеры спасли «мертвый» радар Patriot: он уже уничтожает российские цели в Украине7 августа, 15:02 • 7682 просмотра
"Виткофф ничего такого не говорил": в ОП назвали фейком распространенные польским СМИ "условия для перемирия"7 августа, 15:30 • 9070 просмотра
В доме на Закарпатье обнаружили убитую женщину и мужчину с тяжелым увечьем: в полиции сообщили первые детали7 августа, 15:44 • 5380 просмотра
Совершили теракт в Житомире по заказу рф: есть погибший и раненый, задержаны двое подростковPhoto7 августа, 16:29 • 3912 просмотра
Раде предлагают увольнять министров по результатам интерпелляции: законопроект зарегистрирован в парламенте7 августа, 16:51 • 16686 просмотра
публикации
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 53389 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 76932 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 97260 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 109648 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 109470 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Турция
Италия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 120500 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 138105 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 146681 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 137518 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 147728 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot

«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновления

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Российские оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины, где размещены их фото и описания характера для усыновления. Общественные активисты называют это торговлей детьми, которая легализует их похищение.

«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновления

российские оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганской области. Там размещены их фото и описание характера, сообщает УНН со ссылкой на сообщение руководителя организации Save Ukraine, которая участвует в возвращении похищенных детей, Николая Кулебы в Facebook.

Детали

По словам активиста, каталог размещен на сайте так называемого "министерства образования и науки лнр". В нем можно "выбрать" себе ребенка на усыновление, опираясь на фото с подписями, в которых рассказывается о его характере и увлечениях.

Они описывают детей как товар: "послушная", "спокойная" и т.д. Представьте только - вы можете отфильтровать детей не только по полу, но и по цвету глаз и волос! То, как они описывают наших украинских детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить

- отметил Кулеба.

Он добавил, что большинство детей в этом "каталоге" родились до оккупации Луганской области и имели украинское гражданство, при этом родители некоторых из них были убиты именно оккупационными властями, другим - просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение.

"Когда россияне на переговорах требуют списки похищенных украинских детей, им достаточно просто передать базу с сайта их же Луганского "министерства образования". Вся доказательная база их преступлений - прямо на их официальных ресурсах", - резюмировал Кулеба.

Напомним

На днях в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти из временно оккупированного Крыма многодетную семью - маму и пятерых детей.

ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей с ВОТ - Заривная05.08.25, 01:07 • 3625 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Луганская область
Украина