«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновления
Киев • УНН
Российские оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины, где размещены их фото и описания характера для усыновления. Общественные активисты называют это торговлей детьми, которая легализует их похищение.
российские оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганской области. Там размещены их фото и описание характера, сообщает УНН со ссылкой на сообщение руководителя организации Save Ukraine, которая участвует в возвращении похищенных детей, Николая Кулебы в Facebook.
Детали
По словам активиста, каталог размещен на сайте так называемого "министерства образования и науки лнр". В нем можно "выбрать" себе ребенка на усыновление, опираясь на фото с подписями, в которых рассказывается о его характере и увлечениях.
Они описывают детей как товар: "послушная", "спокойная" и т.д. Представьте только - вы можете отфильтровать детей не только по полу, но и по цвету глаз и волос! То, как они описывают наших украинских детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить
Он добавил, что большинство детей в этом "каталоге" родились до оккупации Луганской области и имели украинское гражданство, при этом родители некоторых из них были убиты именно оккупационными властями, другим - просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение.
"Когда россияне на переговорах требуют списки похищенных украинских детей, им достаточно просто передать базу с сайта их же Луганского "министерства образования". Вся доказательная база их преступлений - прямо на их официальных ресурсах", - резюмировал Кулеба.
Напомним
На днях в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти из временно оккупированного Крыма многодетную семью - маму и пятерых детей.
