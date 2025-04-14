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Количество граждан Украины с ощущением национальной идентичности возросло - Чернышов

Киев • УНН

 • 5002 просмотра

78% граждан Украины считают родным украинский язык, а 64% гордятся флагом. 76% идентифицируют себя с украинской культурой.

Количество граждан Украины с ощущением национальной идентичности возросло - Чернышов

В Украине за последние годы чувство национальной идентичности среди граждан значительно укрепилось. Об этом сообщил в Telegram глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов, передает УНН.

Детали

78% украинцев считают украинский язык родным, тогда как в 2006 году их было 52%. Кроме того, 64% украинцев гордятся Флагом, 63,5% — Гербом, 61% — Гимном Украины.

Еще 76% граждан Украины отождествляют себя с украинской культурной традицией (в 2006 году таких было 56%). В то же время 67% верят, что лучшие времена для Украины впереди (в 2017 году таких было 57%);

Также 64% граждан считают европейскую модель развития более привлекательной (в 2017 году таких было 58%).

Сегодня государство впервые за годы независимости предпринимает системные шаги в направлении поддержки украинской идентичности, укрепления связей с диаспорой, развития украинского образования и культуры за рубежом. Да, впереди еще много работы, но главное — мы понимаем, что быть украинцем — это о выборе каждого дня и об ответственности, которую мы несем перед следующими поколениями

– заявил Чернышов.

Напомним

По данным Киевского международного института социологии, почти 80% украинцев выступают против проведения выборов без мирного соглашения и завершения войны. Еще 19% поддерживают проведение выборов после перемирия с гарантиями безопасности или даже прямо сейчас.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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