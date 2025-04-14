Количество граждан Украины с ощущением национальной идентичности возросло - Чернышов
Киев • УНН
78% граждан Украины считают родным украинский язык, а 64% гордятся флагом. 76% идентифицируют себя с украинской культурой.
В Украине за последние годы чувство национальной идентичности среди граждан значительно укрепилось. Об этом сообщил в Telegram глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов, передает УНН.
Детали
78% украинцев считают украинский язык родным, тогда как в 2006 году их было 52%. Кроме того, 64% украинцев гордятся Флагом, 63,5% — Гербом, 61% — Гимном Украины.
Еще 76% граждан Украины отождествляют себя с украинской культурной традицией (в 2006 году таких было 56%). В то же время 67% верят, что лучшие времена для Украины впереди (в 2017 году таких было 57%);
Также 64% граждан считают европейскую модель развития более привлекательной (в 2017 году таких было 58%).
Сегодня государство впервые за годы независимости предпринимает системные шаги в направлении поддержки украинской идентичности, укрепления связей с диаспорой, развития украинского образования и культуры за рубежом. Да, впереди еще много работы, но главное — мы понимаем, что быть украинцем — это о выборе каждого дня и об ответственности, которую мы несем перед следующими поколениями
Напомним
По данным Киевского международного института социологии, почти 80% украинцев выступают против проведения выборов без мирного соглашения и завершения войны. Еще 19% поддерживают проведение выборов после перемирия с гарантиями безопасности или даже прямо сейчас.