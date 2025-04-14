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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Кількість громадян України з відчуттям національної ідентичності зросла - Чернишов

Київ • УНН

 • 4894 перегляди

78% громадян України вважають рідною українську мову, а 64% пишаються прапором. 76% ідентифікують себе з українською культурою.

Кількість громадян України з відчуттям національної ідентичності зросла - Чернишов

В Україні за останні роки відчуття національної ідентичності серед громадян значно зміцнилося. Про це повідомив в Telegram очільник Міністерства національної єдності України Олексій Чернишов, передає УНН.

Деталі

78% українців вважають українську мову рідною, тоді як у 2006 році їх було 52%. Крім того, 64% українців пишаються Прапором, 63,5% — Гербом, 61% — Гімном України.

Ще 76% громадян України ототожнюють себе з українською культурною традицією (у 2006 році таких було 56%). Водночас 67% вірять, що найкращі часи для України попереду (у 2017 році таких було 57%);

Так само 64% громадян вважають європейську модель розвитку більш привабливою (у 2017 році таких було 58%).

Сьогодні держава вперше за роки незалежності робить системні кроки в напрямку підтримки української ідентичності, зміцнення зв’язків із діаспорою, розвитку української освіти та культури за кордоном. Так, попереду ще багато роботи, але головне — ми розуміємо, що бути українцем — це про вибір кожного дня і про відповідальність, яку ми несемо перед наступними поколіннями

– заявив Чернишов.

Нагадаємо

За даними Київського міжнародного інституту соціології, майже 80% українців виступають проти проведення виборів без мирної угоди та завершення війни. Ще 19% підтримують проведення виборів після перемир’я з гарантіями безпеки або навіть прямо зараз.

Євген Устименко

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