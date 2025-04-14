Кількість громадян України з відчуттям національної ідентичності зросла - Чернишов

В Україні за останні роки відчуття національної ідентичності серед громадян значно зміцнилося. Про це повідомив в Telegram очільник Міністерства національної єдності України Олексій Чернишов, передає УНН.

78% українців вважають українську мову рідною, тоді як у 2006 році їх було 52%. Крім того, 64% українців пишаються Прапором, 63,5% — Гербом, 61% — Гімном України.

Ще 76% громадян України ототожнюють себе з українською культурною традицією (у 2006 році таких було 56%). Водночас 67% вірять, що найкращі часи для України попереду (у 2017 році таких було 57%);

Так само 64% громадян вважають європейську модель розвитку більш привабливою (у 2017 році таких було 58%).

Сьогодні держава вперше за роки незалежності робить системні кроки в напрямку підтримки української ідентичності, зміцнення зв’язків із діаспорою, розвитку української освіти та культури за кордоном. Так, попереду ще багато роботи, але головне — ми розуміємо, що бути українцем — це про вибір кожного дня і про відповідальність, яку ми несемо перед наступними поколіннями