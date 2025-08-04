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Зеленский встретился с воинами одной из бригад на Волчанском направлении: пообщался с бойцами и вручил награды

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Президент Зеленский встретился с воинами 57-й бригады на Волчанском направлении, обсудил ситуацию и вручил награды. Воины фиксируют участие наемников из Азии и Африки.

Зеленский встретился с воинами одной из бригад на Волчанском направлении: пообщался с бойцами и вручил награды

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Глава государства пообщался с бойцами и командирами, а также вручил награды, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

"Сегодня был рядом с теми, кто обороняет нашу страну на Волчанском направлении, – воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев", - отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что на Волчанском направлении на стороне россиян сражается много наемников из разных стран Азии и Африки.

"Отдельно подняли вопросы обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - сообщил Президент.

Также Владимир Зеленский отметил защитников государственными наградами.

"Отметил наших защитников государственными наградами. Для меня честь – быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский посетил раненых украинских воинов в медицинском учреждении Харькова. Он вручил государственные награды бойцам и боевым медикам за службу и защиту страны.

В День Воздушных Сил трое офицеров - полковник Евгений Булацик, подполковник Артем Мироненко и майор Денис Юдин - получили звание Героя Украины. Президент Зеленский также вручил ордена "Золотая Звезда" семьям трех погибших Героев.

Павел Зинченко

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