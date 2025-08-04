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Зеленський зустрівся з воїнами однієї з бригад на Вовчанському напрямку: поспілкувався з бійцями і вручив нагороди

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з воїнами 57-ї бригади на Вовчанському напрямку, обговорив ситуацію та вручив нагороди. Воїни фіксують участь найманців з Азії та Африки.

Зеленський зустрівся з воїнами однієї з бригад на Вовчанському напрямку: поспілкувався з бійцями і вручив нагороди

Президент України Володимир Зеленський воїнів бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Глава держави поспілкувався з бійцями і командирами, а також вручив нагороди, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

"Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв", - зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив, що на Вовчанському напрямку на боці росіян б’ється багато найманців з різних країн Азії та Африки.

"Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - повідомив Президент.

Також Володимир Зеленський відзначив захисників державними нагородами.

"Відзначив наших захисників державними нагородами. Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного", - розповів Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський відвідав поранених українських воїнів у медичному закладі Харкова. Він вручив державні нагороди бійцям та бойовим медикам за службу та захист країни.

У День Повітряних Сил троє офіцерів - полковник Євген Булацик, підполковник Артем Мироненко та майор Денис Юдін - отримали звання Героя України. Президент Зеленський також вручив ордени "Золота Зірка" родинам трьох загиблих Героїв.

Павло Зінченко

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