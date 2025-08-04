Зеленський відвідав поранених військових у Харкові: подробиці візиту

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських воїнів в одному з медичних закладів Харкова. Він вручив державні нагороди бійцям і бойовим медикам, передає УНН.

Один із медичних закладів Харкова, де наші воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень. Поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни

Також глава держави відзначив державними нагородами бойових бойових медиків. Які щодня рятують життя українських воїнів.

Відзначив і наших бойових медиків – за професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні