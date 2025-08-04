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Зеленський відвідав поранених військових у Харкові: подробиці візиту

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Президент Володимир Зеленський відвідав поранених українських воїнів у медичному закладі Харкова. Він вручив державні нагороди бійцям та бойовим медикам за службу та захист країни.

Зеленський відвідав поранених військових у Харкові: подробиці візиту

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських воїнів в одному з медичних закладів Харкова. Він вручив державні нагороди бійцям і бойовим медикам, передає УНН.

Один із медичних закладів Харкова, де наші воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень. Поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни 

- повідомив Зеленський у Telegram.

Також глава держави відзначив державними нагородами бойових бойових медиків. Які щодня рятують життя українських воїнів.

Відзначив і наших бойових медиків – за професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні 

- зазначив Президент.

Доповнення

У День Повітряних Сил троє офіцерів — полковник Євген Булацик, підполковник Артем Мироненко та майор Денис Юдін — отримали звання Героя України. Президент Зеленський також вручив ордени "Золота Зірка" родинам трьох загиблих Героїв.

Володимир Зеленський вручив 11-річному данському волонтеру Єнсу Фогу Томсену відзнаку "Майбутнє України" за збір коштів на допомогу українським дітям. Хлопчик зібрав понад 34 тис. данських крон, продаючи синьо-жовтих курчат із бісеру, на які придбав шкільні рюкзаки та приладдя.

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Харків