Зеленский посетил раненых военных в Харькове: подробности визита

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских воинов в одном из медицинских учреждений Харькова. Он вручил государственные награды бойцам и боевым медикам, передает УНН.

Одно из медицинских учреждений Харькова, где наши воины проходят лечение и реабилитацию после ранений. Пообщался с защитниками, которые обороняли Украину на разных направлениях: Покровском, Волчанском, Купянском. Отметил их государственными наградами. Спасибо за службу и защиту нашей страны. Гордимся, что у нас такие сильные воины