Зеленский посетил раненых военных в Харькове: подробности визита
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский посетил раненых украинских воинов в медицинском учреждении Харькова. Он вручил государственные награды бойцам и боевым медикам за службу и защиту страны.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских воинов в одном из медицинских учреждений Харькова. Он вручил государственные награды бойцам и боевым медикам, передает УНН.
Одно из медицинских учреждений Харькова, где наши воины проходят лечение и реабилитацию после ранений. Пообщался с защитниками, которые обороняли Украину на разных направлениях: Покровском, Волчанском, Купянском. Отметил их государственными наградами. Спасибо за службу и защиту нашей страны. Гордимся, что у нас такие сильные воины
Также Глава государства отметил государственными наградами боевых боевых медиков. Которые ежедневно спасают жизни украинских воинов.
Отметил и наших боевых медиков – за профессионализм, за поддержку, за ежедневную помощь нашим парням и девушкам на пути к восстановлению. Спасибо за важную работу здесь, на Харьковщине. Спасибо за службу Украине
Дополнение
В День Воздушных Сил трое офицеров — полковник Евгений Булацик, подполковник Артем Мироненко и майор Денис Юдин — получили звание Героя Украины. Президент Зеленский также вручил ордена "Золотая Звезда" семьям трех погибших Героев.
Владимир Зеленский вручил 11-летнему датскому волонтеру Йенсу Фогу Томсену награду "Будущее Украины" за сбор средств на помощь украинским детям. Мальчик собрал более 34 тыс. датских крон, продавая сине-желтых цыплят из бисера, на которые приобрел школьные рюкзаки и принадлежности.