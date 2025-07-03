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Зеленський вручив 11-річному данському хлопчику Єнсу Фогу Томсену відзнаку "Майбутнє України"

Київ • УНН

 • 225 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вручив 11-річному данському волонтеру Єнсу Фогу Томсену відзнаку "Майбутнє України" за збір коштів на допомогу українським дітям. Хлопчик зібрав понад 34 тис. данських крон, продаючи синьо-жовтих курчат із бісеру, на які придбав шкільні рюкзаки та приладдя.

Зеленський вручив 11-річному данському хлопчику Єнсу Фогу Томсену відзнаку "Майбутнє України"

У Данії Президент України Володимир Зеленський вручив 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену відзнаку "Майбутнє України". Хлопчик збирав кошти на допомогу українським дітям, зокрема шкільні рюкзаки та приладдя, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України, пише УНН.

Деталі

Я дуже вдячний тобі від усіх наших людей, передусім від українських дітей. Ти знаєш, що вони зараз під російськими атаками та намагаються вижити. Адже вони люблять Україну і мають таких друзів. Ти великий друг України. Дякую за рюкзаки, за збір коштів для допомоги українським дітям. Усі наші діти пишаються такими друзями з Данії. Будемо раді бачити тебе в Україні з твоїми батьками

– сказав Глава держави.

Повідомляється, що Єнс почав допомагати Україні минулого року, коли побачив новини про українських дітей, які втратили дім через російську агресію.

Відтоді він виготовляє великодні прикраси – синьо-жовтих курчат із бісеру. Завдяки продажу хлопчик зібрав понад 34 тис. данських крон. За ці гроші Єнс придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни

- говориться у повідомленні інтернет-представництва Президента.

Довідково

Відзнака Президента "Майбутнє України" – нова нагорода, яку Володимир Зеленський затвердив указом 29 травня цього року. Вже наступного дня Глава держави видав перший указ про нагородження 24 дітей. Єнс Фог Томсен став першим іноземцем, який отримав цю відзнаку.

Доповнення

Зеленський під час візиту до Данії заявив про розрахунок на фінансовий внесок Данії у виробництво дронів для України. Він також обговорить ракетну програму з президентом Європейської ради та президенткою Європейської комісії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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