Потрібна великі гроші: Україна розраховує на Данію щодо фінансування виробництва дронів
Київ • УНН
Президент Зеленський під час візиту до Данії заявив про розрахунок на фінансовий внесок Данії у виробництво дронів для України. Він також обговорить ракетну програму з президентом Європейської ради та президенткою Європейської комісії.
Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на Данію щодо фінансування виробництва дронів. Ще є ракетна програма про яку він буде говорити, зокрема, з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це український лідер заявив під час візиту до Данії, передає УНН.
Деталі
Зеленський заявив, що розраховує на фінансовий внесок європейських партнерів, зокрема Данії, у виробництво дронів для України в межах підписаної угоди з американською компанією Swift Beat.
Те, що ми зараз підписали, на все це потрібна великі гроші. Я розраховую на наші відносини з Данією. Данія нас підтримує, на продовження данської моделі та розширення данської фінансової моделі на відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма й деякі деталі, про які я не хочу говорити. Про них я буду говорити і з Данією, і з Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою (президентом Європейської ради – ред.)
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Доповнення
Зеленський заявляв, що є домовленість про співпрацю України та США щодо виробництва дронів, зокрема дронів-перехоплювачів. У цьому році планується виробництво сотні тисяч дронів. Київ розраховує, що українські військові зможуть збивати "шахеди" у великій кількості.