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Відкриття переговорних кластерів з ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський назвав топ-теми візиту до Данії

Київ • УНН

 • 291 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про теми візиту до Данії - відкриття кластерів у межах переговорів щодо вступу України до ЄС. Також обговорюється посилення обороноздатності країни під час візиту до Данії.

Відкриття переговорних кластерів з ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський назвав топ-теми візиту до Данії

Відкриття кластерів у межах переговорів щодо вступу України до ЄС та посилення обороноздатності серед головних тем візиту до Данії, повідомив журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Є кілька елементів - посилення обороноздатності України, питання євроінтеграційні, вони зрозумілі нам, ми буде працювати сьогодні, говорити щодо кластерів, коли ми можемо їх відкрити. (...) Ми хочемо відкрити зараз один кластер, найближчим часом

- сказав Зеленський.

З його слів, технічно Україна готова до відкриття трьох кластерів.

"Але ви знаєте, що є політичне блокування, виключно політичне, ми будемо сьогодні проговорювати це з партнерами", - зазначив Президент.

"Але головний мій сигнал - є два напрямки, які дуже потрібно вирішити нам прямо зараз. Два напрямки, я поки що не хочу йти в деталі, це стосується внутрішнього фінансування виробництва зброї в Україні. Дуже надіємося, що зможемо домовитися з Євросоюзом", - сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що розраховує на відносини з Данією. "Данія нас підтримує на продовження данської моделі і розширення, фінансове розширення данської моделі. Ось якраз відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма, деякі деталі, які я не хочу говорити в голос. Про них я буду говорити і з Данією, і з Урсулою фон дер Ляєн, і з Антоніу Коштою", - розповів Зеленський.

Довідково

"Данська модель" передбачає пряме фінансування українських оборонних підприємств урядами інших країн. Завдяки цьому підходу вже профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок "Богдана", зазначили у Міноборони.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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