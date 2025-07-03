Открытие переговорных кластеров с ЕС и усиление обороноспособности: Зеленский назвал топ-темы визита в Данию
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также обсуждается усиление обороноспособности страны во время визита в Данию.
Открытие кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и усиление обороноспособности среди главных тем визита в Данию, сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Есть несколько элементов усиления обороноспособности Украины, кроме вопроса евроинтеграционных, они понятны нам, мы будем работать сегодня, говорить о кластерах, когда мы можем их открыть. (...) Мы хотим сейчас открыть один кластер, в ближайшее время
Дополняется...