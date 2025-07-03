Открытие переговорных кластеров с ЕС и усиление обороноспособности: Зеленский назвал топ-темы визита в Данию

Открытие кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и усиление обороноспособности среди главных тем визита в Данию, сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Есть несколько элементов усиления обороноспособности Украины, кроме вопроса евроинтеграционных, они понятны нам, мы будем работать сегодня, говорить о кластерах, когда мы можем их открыть. (...) Мы хотим сейчас открыть один кластер, в ближайшее время - сказал Зеленский.

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