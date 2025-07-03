Нужны большие деньги: Украина рассчитывает на Данию по финансированию производства дронов
Киев • УНН
Президент Зеленский во время визита в Данию заявил о расчете на финансовый вклад Дании в производство дронов для Украины. Он также обсудит ракетную программу с президентом Европейского совета и президентом Европейской комиссии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на Данию в финансировании производства дронов. Еще есть ракетная программа, о которой он будет говорить, в частности, с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом украинский лидер заявил во время визита в Данию, передает УНН.
Детали
Зеленский заявил, что рассчитывает на финансовый вклад европейских партнеров, в частности Дании, в производство дронов для Украины в рамках подписанного соглашения с американской компанией Swift Beat.
То, что мы сейчас подписали, на все это нужны большие деньги. Я рассчитываю на наши отношения с Данией. Дания нас поддерживает, на продолжение датской модели и расширение датской финансовой модели на соответствующие дроны, о которых я уже сказал. Кроме этого, есть еще ракетная программа и некоторые детали, о которых я не хочу говорить. О них я буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой (президентом Европейского совета – ред.)
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Дополнение
Зеленский заявлял, что есть договоренность о сотрудничестве Украины и США по производству дронов, в частности дронов-перехватчиков. В этом году планируется производство сотен тысяч дронов. Киев рассчитывает, что украинские военные смогут сбивать "шахеды" в большом количестве.