Нужны большие деньги: Украина рассчитывает на Данию по финансированию производства дронов

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на Данию в финансировании производства дронов. Еще есть ракетная программа, о которой он будет говорить, в частности, с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом украинский лидер заявил во время визита в Данию, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что рассчитывает на финансовый вклад европейских партнеров, в частности Дании, в производство дронов для Украины в рамках подписанного соглашения с американской компанией Swift Beat.

То, что мы сейчас подписали, на все это нужны большие деньги. Я рассчитываю на наши отношения с Данией. Дания нас поддерживает, на продолжение датской модели и расширение датской финансовой модели на соответствующие дроны, о которых я уже сказал. Кроме этого, есть еще ракетная программа и некоторые детали, о которых я не хочу говорить. О них я буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой (президентом Европейского совета – ред.) - рассказал Зеленский.

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Дополнение

Зеленский заявлял, что есть договоренность о сотрудничестве Украины и США по производству дронов, в частности дронов-перехватчиков. В этом году планируется производство сотен тысяч дронов. Киев рассчитывает, что украинские военные смогут сбивать "шахеды" в большом количестве.