Зеленский вручил 11-летнему датскому мальчику Йенсу Фогу Томсену награду "Будущее Украины"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский вручил 11-летнему датскому волонтеру Йенсу Фогу Томсену награду "Будущее Украины" за сбор средств на помощь украинским детям. Мальчик собрал более 34 тыс. датских крон, продавая сине-желтых цыплят из бисера, на которые приобрел школьные рюкзаки и принадлежности.
В Дании Президент Украины Владимир Зеленский вручил 11-летнему волонтеру Йенсу Фогу Томсену награду "Будущее Украины". Мальчик собирал средства на помощь украинским детям, в частности школьные рюкзаки и принадлежности, сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, пишет УНН.
Детали
Я очень благодарен тебе от всех наших людей, прежде всего от украинских детей. Ты знаешь, что они сейчас под российскими атаками и пытаются выжить. Ведь они любят Украину и имеют таких друзей. Ты большой друг Украины. Спасибо за рюкзаки, за сбор средств для помощи украинским детям. Все наши дети гордятся такими друзьями из Дании. Будем рады видеть тебя в Украине с твоими родителями
Сообщается, что Йенс начал помогать Украине в прошлом году, когда увидел новости об украинских детях, потерявших дом из-за российской агрессии.
С тех пор он изготавливает пасхальные украшения – сине-желтых цыплят из бисера. Благодаря продаже мальчик собрал более 34 тыс. датских крон. За эти деньги Йенс приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны
Справка
Награда Президента "Будущее Украины" – новая награда, которую Владимир Зеленский утвердил указом 29 мая этого года. Уже на следующий день Глава государства издал первый указ о награждении 24 детей. Йенс Фог Томсен стал первым иностранцем, получившим эту награду.
Дополнение
Зеленский во время визита в Данию заявил о расчете на финансовый вклад Дании в производство дронов для Украины. Он также обсудит ракетную программу с президентом Европейского совета и президентом Европейской комиссии.