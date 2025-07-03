Зеленский вручил 11-летнему датскому мальчику Йенсу Фогу Томсену награду "Будущее Украины"

В Дании Президент Украины Владимир Зеленский вручил 11-летнему волонтеру Йенсу Фогу Томсену награду "Будущее Украины". Мальчик собирал средства на помощь украинским детям, в частности школьные рюкзаки и принадлежности, сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, пишет УНН.

Детали

Я очень благодарен тебе от всех наших людей, прежде всего от украинских детей. Ты знаешь, что они сейчас под российскими атаками и пытаются выжить. Ведь они любят Украину и имеют таких друзей. Ты большой друг Украины. Спасибо за рюкзаки, за сбор средств для помощи украинским детям. Все наши дети гордятся такими друзьями из Дании. Будем рады видеть тебя в Украине с твоими родителями – сказал Глава государства.

Сообщается, что Йенс начал помогать Украине в прошлом году, когда увидел новости об украинских детях, потерявших дом из-за российской агрессии.

С тех пор он изготавливает пасхальные украшения – сине-желтых цыплят из бисера. Благодаря продаже мальчик собрал более 34 тыс. датских крон. За эти деньги Йенс приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны - говорится в сообщении интернет-представительства Президента.

Справка

Награда Президента "Будущее Украины" – новая награда, которую Владимир Зеленский утвердил указом 29 мая этого года. Уже на следующий день Глава государства издал первый указ о награждении 24 детей. Йенс Фог Томсен стал первым иностранцем, получившим эту награду.

Дополнение

Зеленский во время визита в Данию заявил о расчете на финансовый вклад Дании в производство дронов для Украины. Он также обсудит ракетную программу с президентом Европейского совета и президентом Европейской комиссии.