Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних Сил званням Героя України
Київ • УНН
У День Повітряних Сил троє офіцерів — полковник Євген Булацик, підполковник Артем Мироненко та майор Денис Юдін — отримали звання Героя України. Президент Зеленський також вручив ордени «Золота Зірка» родинам трьох загиблих Героїв.
У День Повітряних Сил, одразу троє офіцерів отримали найвищу державну нагороду - звання Героя України. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил Збройних Сил України (ЗСУ).
Сьогодні, у День Повітряних Сил, одразу троє наших побратимів отримали найвищу державну нагороду - звання Героя України! Тож щиро вітаємо полковника Євгена Булацика, підполковника Артема Мироненка та майора Дениса Юдіна із заслуженими нагородами!
"Рідним іще трьох наших полеглих побратимів - Дмитра Фішера, Павла Іванова, Вадима Мороза, які мужньо та героїчно боролися за Україну, Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка", - повідомила пресслуба Повітряних Сил ЗСУ.
Нагадаємо
Володимир Зеленський відзначив почесними відзнаками та найменуваннями чотири підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Два підрозділи отримали відзнаку "За мужність та відвагу", а два — почесні найменування.
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковнику поліції Максиму Казбану, командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Казбан загинув у ДТП на Донеччині 22 липня.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України посмертно молодшому сержанту Віталію Карвацькому та солдату Олегу Яровому. Військовослужбовці відзначені орденом "Золота Зірка" за виняткову мужність та героїзм.
Зеленський нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину, яка загинула у російському полоні02.08.25, 09:59 • 3470 переглядiв