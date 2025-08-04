Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних Сил званням Героя України

У День Повітряних Сил, одразу троє офіцерів отримали найвищу державну нагороду - звання Героя України. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил Збройних Сил України (ЗСУ).

Сьогодні, у День Повітряних Сил, одразу троє наших побратимів отримали найвищу державну нагороду - звання Героя України! Тож щиро вітаємо полковника Євгена Булацика, підполковника Артема Мироненка та майора Дениса Юдіна із заслуженими нагородами!