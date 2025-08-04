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Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних Сил званням Героя України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У День Повітряних Сил троє офіцерів — полковник Євген Булацик, підполковник Артем Мироненко та майор Денис Юдін — отримали звання Героя України. Президент Зеленський також вручив ордени «Золота Зірка» родинам трьох загиблих Героїв.

Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних Сил званням Героя України

У День Повітряних Сил, одразу троє офіцерів отримали найвищу державну нагороду - звання Героя України. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил Збройних Сил України (ЗСУ).

Сьогодні, у День Повітряних Сил, одразу троє наших побратимів отримали найвищу державну нагороду - звання Героя України! Тож щиро вітаємо полковника Євгена Булацика, підполковника Артема Мироненка та майора Дениса Юдіна із заслуженими нагородами!

- йдеться у дописі.

"Рідним іще трьох наших полеглих побратимів - Дмитра Фішера, Павла Іванова, Вадима Мороза, які мужньо та героїчно боролися за Україну, Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка", - повідомила пресслуба Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо

Володимир Зеленський відзначив почесними відзнаками та найменуваннями чотири підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Два підрозділи отримали відзнаку "За мужність та відвагу", а два — почесні найменування.

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковнику поліції Максиму Казбану, командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Казбан загинув у ДТП на Донеччині 22 липня.

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